الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 31 ماي 2021

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المهدية: تسجيل 3 وفيات و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

باجة: تجاوز عدد الملقحين ضد فيروس "كورونا" الـ20 ألف بعد فتح 3 مراكز إضافية

مدنين--كوفيد19: استقرار في عدد الوفيات لليوم الثالث على التوالي

قفصة: إرتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" إلى 450 وفاة

بن عروس-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و21 إصابة جديدة مقابل 108 حالات تعاف

سيدي بوزيد-كورونا: تسجيل حالتي وفاة و117 اصابة جديدة

قبلي: احصاء 52 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار في عدد الوفيات في حدود 299 حالة

المنستير: تسجيل حالتي وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

توزر: ارتفاع عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد فيروس "كورونا" وتطور عدد الملقحين الى 5270 شخصا

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الاثنين، وفاة 3 مصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ليستقر المعدل اليومي لضحايا الفيروس عند مستوى حالتين وذلك منذ أسبوع.وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ223 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 53 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت إلى 19 بالدائرة الصحية بسيدي علوان، و7 إصابات بدائرة الشابة، و6 بقصور الساف، و5 بالسواسي، و4 بكل من الجم وشربان وهبيرة، و3 بالمهدية، وإصابة واحدة ببومرداس.في المقابل، تماثل 47 مصابا للشفاء التام، وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 11252 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات بالجهة، 12476 إصابة، منها 374 حالة وفاة، و850 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 1099 مواطنا، اليوم، التلقيح ضد فيروس "كورونا"، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 33299 منتفعا، من بينهم 12452 تلقوا الجرعة الثانية.وكشف مدير الصحة الوقائية، سمير لحول، اليوم في تصريح لـ"وات"، أن حملة التلقيح التي استهدفت كبار السن طيلة 5 أيام تخطت عدد المنتفعين المتوقعين.وبيّن، أن 1353 مسنا استفادوا من عمليات التطعيم، مقابل 1284 كانوا مبرمجين، وذلك من خلال تخصيص فريق طبي متنقل لفائدة المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، ولا يستطيعون التنقل إلى مركز التلقيح.وأوضح، من جهة أخرى، أن عملية التلقيح لفائدة منظوري المندوبية الجهوية للتربية،بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة، حتى آخر الاسبوع المنقضي، 20 ألف شخص، وذلك بعد تعزيز مركز التلقيح بمدينة باجة بمركزين جديدين خلال الاسبوع المنقضي بكل من مجاز الباب ونفزة، مما ساهم في تقدم عملية التلقيح، خاصة بجنوب الولاية.وقد بلغ عدد المتلقين للجرعة الاولى، 12639 منتفعا، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية، 7395 شخصا، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية، ناجي العطواني لـ"وات"، معتبرا ان هذه النسبة لاتزال دون المأمول، ودعا الى التسجيل بكثافة في منظومة "ايفاكس".تجدر الاشارة، إلى ان الوضع الوبائي بباجة خلال الاسابيع المنقضية، قد شهد ارتفاعا في الحالات الايجابية المكتشفة يوميا، والتي تتراوح بين 25 و35 بالمائة من جملة التحاليل المجراة.لم تسجل ولاية مدنين خلال الـ48 ساعة الماضية أية حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" ليستقر عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء منذ بداية انتشاره بالجهة في حدود 622 وفاة، وذلك بعد تسجيل معدل وفيات يومي مرتفع تراوح بين 4 و5 وفيات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.في مقابل ذلك يتواصل تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، والتي بلغت خلال الـ48 ساعة الاخيرة، 74 اصابة محلية ارتفع بموجبها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 15 ألفا و158 إصابة.وتركزت الاصابات الجديدة اساسا في معتمدية بن قردان بـ21 اصابة، وجرجيس 15 اصابة، وسيدي مخلوف 10 اصابات، ثم ميدون 9 حالات، ومدنين الشمالية 8، وحومة السوق 5، ومدنين الجنوبية 4، واصابة واحدة بكل من اجيم وبني خداش، بما يحيل على نشاط الفيروس بمعتمديات بن قردان وجرجيس ومدنين الكبرى، مقابل تراجعه بجزيرة جربة بمعتمدياتها الثلاثة، وفق المصدر ذاته الذي لفت إلى أن ارقام نهاية الاسبوع لا تعكس واقع الوضع الوبائي.اما حالات الشفاء فقد تطورت الى 13 ألفا و975 حالة شفاء بتسجيل 137 حالة شفاء جديدة، 29 منها ببن قردان، و25 بمدنين الجنوبية، و24 بحومة السوق، و22 بمدنين الشمالية، و17 حالة بجرجيس، و10 بسيدي مخلوف، و7 باجيم، وحالتي شفاء بكل من بني خداش وميدون.أما حملة التلقيح فقد أسفرت عن تطعيم 36 ألفا و415 شخصا منهم 472 يوم أمس بين المركز الجهوي للتلقيح بكل من مدنين وجربة والمركز المحلي للتلقيح بجرجيس، في حين أفضت حملة التلقيح الموجهة لمنتتمي قطاع التربية إلى انتفاع 625 شخصا من جملة 2000 شخص معنيّ بالتلقيح، مع اعتبار حالات تحمل موانع صحية.ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" بولاية قفصة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي كشفت عن إدارة الصحّة، اليوم الإثنين، إلى 450 وفاة، وذلك منذ بدء إنتشار هذا الوباء في موفى شهر مارس من العام الماضي.وإستنادا إلى هذا التحيين، فإنّ أكبر حصيلة للوفيات سجّلتها معتمدية قفصة الجنوبية بـ 123 وفاة، تليها معتمدية الرديف بـ 67، ثم المتلوي بـ 54 وفاة.وييلغ حاليا إجمالي المصابين الذين يحملون الفيروس بالجهة، 358 مصابا بعد أن كان في حدود 305 مصابين قبل ثلاثة أيّام، أي يوم 28 ماي الجاري.ويتوزّع هؤلاء المصابين، وبتفاوت، على كلّ معتمديات الولاية، بإستثناء معتمدية قفصة الشمالية التي باتت خالية من الإصابات بهذا الوباء، فيما تعُدّ معتمدية قفصة الجنوبية أكبر عدد، على الصعيد الجهوي، من المصابين الذين لازالوا حاملين للفيروس بـ 105 مُصابين.ويقيم ما لا يقلّ عن 40 مصابا بأقسام "كوفيد 19" بالمستشفيين الجهويين بقفصة والمتلوي، وأيضا بالمستشفيين المحلّيين بالرديف، وأم العرائس.وطالت عدوى فيروس "كورونا" بولاية قفصة، منذ ما يزيد عن سنة، 6888 شخصا تُوُفّي من بينهم 450 شخصا، وتعافى 6080 آخرون.سجّلت ولاية بن عروس، إلى حدود أمس الاحد، إجمالي 13 ألفا و334 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، إثر رصد 21 حالة ايجابية جديدة من جملة 45 اختبار فحص، فضلا عن تسجيل إجمالي 470 حالة وفاة ناجمة عن الوباء بعد إحصاء 4 وفيات جديدة، وفق ما تمخّض، اليوم الاثنين، عن أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره.كما سجلت الجهة، وفق ذات المصدر، تعافي 108 مصابين بالفيروس، ارتفع بموجبه عدد الحالات المتعافية منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و858 حالة.ومن جهة ثانية، تتواصل عمليات التلقيح ضد الفيروس بكل من مراكز رادس، والمحمدية، وحمام الشط، حيث سجلت الإدارة الجهوية للصحة يوم أمس انتفاع 1421 شخصا بالتطعيم.هذا ويقيم حاليا بالمستشفى الجهوي بالياسمينات 43 مصابا بالفيروس التاجي، موزّعين على قسم الانعاش، و قسم الاستعجالي الخاص بكوفيد 19، وبقسم الطب الباطني.سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، حالتي وفاة و117 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 109 حالات شفاء، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ"وات".وباحتساب الحالات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 9694 إصابة مؤكدة من بينها 7686 حالة شفاء و295 حالة وفاة.وتتوزع الإصابات المؤكدة الجديدة على معتمديات سوق الجديد بـ18 إصابة، وسيدي بوزيد الغربية بـ52 إصابة، وجلمة والرقاب بإصابتين لكل منهما، ومنزل بوزيان والمكناسي بـ6 حالات لكل منهما، و5 إصابات بكل من بئر الحفي والسبالة، و16 حالة بسيدي بوزيد الشرقية، وحالة واحدة بكل من السعيدة والمزونة، و3 حالات بسيدي علي بن عون.احصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي نهاية الاسبوع المنقضي 52 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بينها 10 حالات تم اثباتها من ضمن 48 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي، في حين تم التفطن الى باقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل بعض المخابر الخاصةوذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد في تصريح (وات) بانه بتسجيل الحالات الايجابية الجديدة يرتفع اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول حالة اصابة في شهر مارس من سنة 2020 الى 7628 حالة منها 7187 حالة تعافي و142 حالة لا تزال مصنفة نشطة، مشيرا الى عدم تسجيل حالات وفاة جراء الاصابة بالفيروس خلال نهاية هذا الاسبوع، ليظل العدد الجملي للوفيات مستقرا الى حد الان في حدود 299 حالةكما يظهر احدث تحيين لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات تسجيل 1925 اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية، منها 1810 حالات تعافي و64 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة، كما سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1826 اصابة تعافت منها 1731 حالة فيما لا تزال 30 حالة نشطة مع تسجيل 65 حالة وفاةاما بمعتمدية دوز الشمالية، فقد تم رصد 1636 اصابة مؤكدة تعافت منها الى اليوم 1559 حالة فيما لا تزال 9 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 68 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 744 اصابة بالفيروس منها 696 حالة تعافي ولا تزال12 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 36 حالة وفاة، وتم بمعتمدية سوق الاحد تسجيل 1126 اصابة منها 1041 حالة تعافي و26 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 58 حالة وفاةوفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم احصاء 356 اصابة مؤكدة توفيت منها 18 حالة فيما تعافت باقي الحالات وكذلك الشان بالنسبة لمعتمدية رجيم معتوق التي سجلت 14 اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالات اضافة الى وجود اصابة اخرى لا تزال نشطة لم يتم الى حد الان تحديد مكانهاارتفع مجموع وفيات فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير إلى 528 وفاة منها حالتا وفاة سجّلتا في معتمديتي المنستير وطبلبة، و18 ألفا و84 إصابة من بينها 53 إصابة جديدة، و762 حالة نشطة من مجموع 19 ألفا و374 إصابة خلال الفترة مارس 2020-29 ماي الجاري وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وسجلت الجهة تطور الحالات المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بها إلى 87 حالة منها 26 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة الذي سجل إلى غاية 29 ماي الجاري نسبة اشغال لأسرّة "كوفيد" 81 فاصل 3 في المائة. وارتفعت النسبة الجهوية لإشغال أسرّة "كوفيد" إلى 55 فاصل 4 في المائة.وسجّلت الإدارة الجهوية للصحة في المنستير استقرارا في تصنيف الجهة كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع بمعدل جهوي ارتفع إلى 94 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وتطور عدد الإصابات بمعتمديات البقالطة، والوردانين، والساحلين، وطبلبة، وبنبلة، والمنستير المصنفة جميعها ذات اختطار مرتفع جدّا ليتراوح بين 164 إصابة و119 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وتصنّف ذات اختطار مرتفع معتمديات بني حسان، وجمال، وقصر هلال، وزرمدين، والمكنين التي تتراوح بها الإصابات بين 90 إصابة و51 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وحافظت معتمديتي قصيبة المديوني وصيادة لمطة بوحجر على تصنيف متوسط.وحققت المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير وقصر هلال والمكنين بولاية المنستير نسبة تغطية جهوية للجرعة الأولى بلغت 6 فاصل 5 في المائة إلى غاية 30 ماي الجاري، والجرعة لثانية 3 فاصل 97 في المائة إذ بلغ مجموع الأشخاص الملقحين 36 ألفا و389 شخصا من بينهم 23 ألفا و901 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح. وانطلقت يوم السبت 29 ماي الجاري حملة تلقيح بمركز الصحة الأساسية بعميرة الحجاج بمعتمدية المكنين، والأحد 30 ماي الجاري حملة مماثلة بالمستشفى المحلي بمنزل كامل بمعتمدية جمال.شهد عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية توزر ارتفاعا في الأيام الأخيرة ليتجاوز 14 ألف شخص بفضل الأنشطة التحسيسية المباشرة التي تحث المواطنين على التسجيل وعلى تلقي التطعيم، كما ارتفع مجموع الملقحين الى غاية يوم أمس الاحد ليبلغ 5270 شخصا منهم 2569 تلقوا الجرعة الثانية، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).وأشار نفس المصدر الى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح يتوزعون الى 1124 شخصا تم تلقيحهم في إطار حملات متنقلة وأعوان قطاع التربية وحملة تلقيح الأشخاص فوق ال60 سنة دون التقيد بشرط التسجيل و4146 شخصا تلقوا التطعيم في مركز التلقيح الجهوي، واوضح أن الجهة عرفت حملات متتالية للتلقيح منها تخصيص فرق متنقلة في المعتمديات على أن تتواصل طيلة الفترة القادمة.وشهدت الجهة إصابتين جديدتين رصدتا أمس الاحد بعد تلقي المصالح الصحية نتائج 22 تحليلا مخبريا، ليرتفع مجموع الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة الى 7456 إصابة تعافى منهم 7190 شخصا.وارتفع في المقابل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الى 168 حالة وفاة ونزل عدد الحالات النشطة الى 98 حالة فضلا عن انخفاض عدد حالات التعهد في المستشفيات الى 11 حالة فقط منهم 3 حالات في قسم الإنعاش وبلغ مجموع حالات التعهد منذ بداية الجائحة 423 حالة، وعرفت الجائحة ذروتها في الفترة الممتدة من 19 أفريل الى 2 ماي بتسجيل 596 أصابة، وفق ذات المصدر.