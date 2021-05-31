أريانة: 7082 مترشحا لامتحانات الباكالوريا و1807 لشهادة ختم التعليم الأساسي العام و3346 للدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية

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بلغ عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا لسنة 2021 بولاية أريانة، 7082 تلميذا وتلميذة، منهم 5792 مترشحا يدرسون بالمعاهد العمومية بالولاية و764 بالتعليم الخاص، في حين بلغ عدد المترشحين بصفة فردية 576 تلميذا، وفق احصائيات المندوبية الجهوية للتربية بأريانة.وبالنسبة للمترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام فقد بلغ عددهم 1807، يتوزعون على 1489 مترشحا بالتعليم العمومي و316 مترشحا بالتعليم الخاص ومترشحين اثنين 02 بصفة فردية.أما المترشحون لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي التقني فبلغ عددهم47 مترشحا.ويبلغ عدد المترشحين لمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية 3346 تلميذا، 2285 منهم يدرسون بالمدارس العمومية و1057 بالتعليم بالمدارس الخاصة وأربعة مترشحين بصفة فردية.وقد مثلت الاستعدادات للامتحانات الوطنية بالجهة محور جلسة عمل عقدت نهاية الأسبوع المنقضي بمقر ولاية أريانة، جمعت مختلف الأطراف المعنية من سلط ومصالح جهوية إدارية وأمنية وبلدية.