مشاركة مكثفة فى تصفيات بطولة المطالعة بباجة لمولعين بالكتاب تراوحت اعمارهم بين 6 و75 سنة

وات -

عرفت الدورة الاولى للتصفيات الجهوية للبطولة الوطنية للمطالعة، التى نظمتها اليوم الأحد، بفضاء المكتبة العمومية بمدينة باجة، المندوبية الجهوية للثقافة والمكتبة العمومية بباجة بمشاركة 17 مكتبة عمومية بالجهة، إقبالا مكثفا لأكثر من 150 مولعا بالكتب والمطالعة تراوحت اعمارهم بين6 و75 سنة.وأفادت بسمة القلعي المندوبة الجهوية للثقافة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن هذه التظاهرة التى تسعي إدارة المطالعة العمومية إلى ترسيخها، تهدف إلى الترغيب فى المطالعة وتقريب الكتاب من كل الشرائح العمرية ملاحظة إن الإقبال على التصفيات على المستوى المحلي والجهوى يستوجب المراهنة على هذه التظاهرات لإعادة مكانة الكتاب والحد من الادمان على استعمال الوسائط الحديثة حسب تعبيرها.واعتبر منصف العجرودى رئيس اللجنة الجهوية للمطالعة فى تصريح ل"وات"، أن بطولة المطالعة من شانها تثمين رصيد المكتبات بمختلف ولايات الجمهورية ومنها مكتبات باجة ال 17 داعيا إلى تكثيف الوسائط والتجهيزات الرقمية بمكتبات الجهة اعتبارا إلى أن الأجيال الحالية رقمية بالاساس وذلك حتى تصبح المطالعة تقليدا وحاجة لكل الشرائح.وبين أن الإقبال على المطالعة ما زال دون المطلوب بمكتبات الجهة مقارنة بعدد التلاميذ والسكان بالجهةوأفاد أنه سيتم اختيار 10 مشاركين عن كل فئة عمرية من ضمن أكثر من 150 مترشحا مذكّرا أن التصفيات انطلقت محليا منذ 20 نوفمبر 2020 وتواصلت إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري لتختتم يوم 11 جويلية فى الملعب الوطنى برادس بمشاركة كل الجهات.وقال إن " آليات التقييم تعتمد على قراءة كل شريحة من الأطفال والشباب والكهول والشيوخ لعدد من الكتب ويتم تقييم كل مشارك من جانب لجنة كل شهر وتمكنه الأعداد التى تحصل عليها من المرور للمرحلة اللاحقة".وقال محمد التستوري متقاعد من سلك التعليم وهو أكبر مشارك فى تصفيات ولاية باجة للمطالعة وعمره 75 سنة أن هوايته القراءة والسفر معتبرا أن للعائلة دور كبير فى التوجيه إلى المطالعة وأن والده هو الذى رسخ حب القراءة فيه منذ طفولته.