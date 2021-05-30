الكشافة ببنزرت تنجز مشروع انارة بالطاقة البديلة بمعهد باش حامبة

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-نظم اليوم الأحد الفوج البحري للكشافة التونسية ببنزرت بفضاء المعهد الثانوي نهج باش حامبة ببنزرت المدينة حفل تدشين مشروع انارة الساحة الداخلية لمعهد باش حامبة باعتماد الطاقة الشمسية البديلة ،وذلك في موكب جهوي وتربوي وكشفي اشرف على فعالياته والي بنزرت محمد قويدر بحضور المندوب الجهوي للتربية نبيل الصنادحي وادارة المعهد وممثلي الاسرة الكشفية بالجهة.وقال قائد الفوج البحري للكشافة التونسية نزار براطلي ،ان المشروع يندرج ضمن مبادرة القيادة العامة للكشافة التونسية وهي،"مبادرة قادة المستقبل"، بالتعاون بين الكشافة التونسية والكشافة الدانماركية.وأضاف ان انجاز المشروع مر بمرحلتين، انطلقت الاولى في شهر مارس الفارط وتم فيها تنظيم عدد من الندوات والملتقيات العلمية والتوعوية والتحسيسية الموجهة للتلاميذ حول اهمية الطاقات البديلة وامكانيات استغلالها واستثمارها في الحياة اليومية و مضار الطاقات الملوثة ، وشهدت المرحلة الثانية الانجاز الفني لمشروع انارة الساحة .​​​ومن جانبه تعهد الوالي بدعم مبادرة الفوج البحري للكشافة التونسية في مجال اعتماد الطاقات البديلة في المؤسسات التربوية ،مستعرضا جملة من المشاريع والبرامج التي انطلقت في انجازها مصالح الولاية في المجال ومنها التدقيق والتقليص وترشيد استعمال الطاقة بمقر الولاية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للطاقة والانارة العمومية لمفترقات الطرقات باعتماد الطاقة الشمسية.يشار الي ان الكشافة ببنزرت كانت انجزت في اطار مبادرة "قادة المستقبل "للقيادة العامة للكشافة التونسية بالتعاون مع نظيرتها الدانماركية 3مشاريع بعنوان سنة 2020 وفي برنامج السنة الجارية 2021،تم الموافقة على انجاز 3 مشاريع نموذجية جديدة ،وفق ما افاد به قائد الجهة الكشفية ببنزرت مالك بن جدو .