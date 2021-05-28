البطولة الافريقية لرفع الاثقال للاكابر - كارم بن هنية يتوج بثلاث ميداليات ذهبية في وزن اقل من 73 كلغ

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احرز الرباع التونسي كارم بن هنية يوم الجمعة ثلاث ميداليات ذهبية ضمن منافسات وزن اقل من 73 كلغ في البطولة الافريقية لرفع الاثقال للاكابر والكبريات المقامة حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو.وتحصل كارم بن هنية على ذهبياته الثلاث في مسابقات الخطف (180 كلغ) والنتر (150 كلغ) والمجموع (330 كلغ).وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى حد الان الى 6 ذهبيات و3 فضيات.وكان امين بوحجبة احرز ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف في وزن أقل من 61 كلغ في حين فازت زهرة الشيحي بذهبية الخطف وفضيتي النتر والمجموع في وزن 49 كلغ.