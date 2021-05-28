الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 28 ماي 2021

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تطاوين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات خلال الساعات ال24 الأخيرة

زغوان: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع إجمالي الاصابات إلى 4801 حالة

بن عروس: تسجيل حالة وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وامتداد عملية التلقيح للوحدات السجنية ودور المسنين

بن عروس: تسجيل حالة وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وامتداد عملية التلقيح للوحدات السجنية ودور المسنين

المنستير: حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

صفاقس: انخفاض نسبي في عدد الوفيات إثر تسجيل 5 حالات فقط وتعافي 34 حالة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

سيدي بوزيد-كورونا: تسجيل حالة وفاة 172وإصابة جديدة مقابل 17 حالة شفاء

قابس-كورونا: تسجيل 3 وفيات و36 إصابة جديدة

سيدي بوزيد: 11274 شخصا يتلقون الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"

باجة-كوفيد19: تسجيل 6 وفيات و161 إصابة جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة

قبلي: تسجيل حالة وفاة و10 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تراجع وفايات فيروس "كورونا" مقابل عودة نشطة للفيروس

الكاف: تسجيل 03 حالات وفاة و43 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 8 منها في رمادة و7 في تطاوين الشمالية و6 في تطاوين الشمالية وإصابة واحدة في كل من البئر الاحمر وغمراسن والصمار.وبذلك، ارتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من السنة الماضية، إلى2647 مصابا، 7 منهم يخضعون للعلاج في قسم كوفيد- 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب آخر في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة، اليوم الجمعة، أية حالة وفاة جديدة بهذه الجائحة، ليستقر العدد الجملي لضحايا هذا الفيروس في حدود 250 وفاة، تتوزع الى 113 في تطاوين الشمالية و49 في تطاوين الجنوبية و47 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و7 في كل من رمادة والصمار و5 في ذهيبة.ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كورنا" بولاية زغوان، إلى 4801 إصابة، على إثر تسجيل 48 إصابة جديدة، اليوم الجمعة، وهي ثاني أكبر حصيلة تم تسجيلها في الجهة منذ ظهور الوباء، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي.وأوضح بالي، في تصريح لـ"وات"، أن كل المؤشرات تجعل من ولاية زغوان "منطقة حمراء"، حيث أن نسبة الإصابات المسجلة في الأسابيع الأخيرة تجاوزت بكثير سقف المعدل الوطني المقدر بـ50 إصابة لكل 100 ألف ساكن أسبوعيا، كما أن عدد المقيمين بوحدات الكوفيد الخاضعين للعلاج، استقر منذ شهر أفريل الماضي، فوق 30 مقيما يوميا.واعتبر ذات المصدر، أن الوضع الوبائي بالجهة، "لازال يشكل خطرا كبيرا على صحة وحياة المواطنين"، في ظل ارتفاع الحالات النشطة التي بلغت اليوم 235 حالة، منها 39 حالة تخضع للعلاج بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان.سجّلت اللّجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، 59 إصابة جديدة بهذا الفيروس، بعد أن قامت فرق التقصي بإجراء 152 اختبار فحص جديد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة، إلى 13260 إصابة، مع تسجيل تعافي 18 حالة، ووفاة حالة إضافية.وتتواصل عملية التلقيح ضد الفيروس التاجي، لتشمل الوحدات السجنية ودور المسنين بالجهة، بعد أن انطلقت بداية الأسبوع عملية التلقيح لفائدة أسلاك التربية، حيث سجلت اللّجنة يوم أمس الخميس، القيام بـ54 تلقيحا لفائدة النزلاء بالسجن المدني بمرناق، و21 تلقيحا لفائدة المقيمين بدار المسنين بالجهة، و677 لفائدة إطارات التربية.ووفقا لإحصائيات الإدارة الجهوية للصحة، فقد تقدم لتلقي التلاقيح بالمراكز الجهوية المفتوحة، يوم امس الخميس، 1266 شخصا، ليبلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة يوم أمس بكافة النقاط المذكورة، 2018 جرعة.ومازال المستشفى الجهوي بالياسمينات يأوي 44 مقيما بسبب الإصابة بالفيروس، يتوزعون على كل من اقسام الاستعجالي والطب الباطني والانعاش.سجّلت اللّجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، 59 إصابة جديدة بهذا الفيروس، بعد أن قامت فرق التقصي بإجراء 152 اختبار فحص جديد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة، إلى 13260 إصابة، مع تسجيل تعافي 18 حالة، ووفاة حالة إضافية.وتتواصل عملية التلقيح ضد الفيروس التاجي، لتشمل الوحدات السجنية ودور المسنين بالجهة، بعد أن انطلقت بداية الأسبوع عملية التلقيح لفائدة أسلاك التربية، حيث سجلت اللّجنة يوم أمس الخميس، القيام بـ54 تلقيحا لفائدة النزلاء بالسجن المدني بمرناق، و21 تلقيحا لفائدة المقيمين بدار المسنين بالجهة، و677 لفائدة إطارات التربية.ووفقا لإحصائيات الإدارة الجهوية للصحة، فقد تقدم لتلقي التلاقيح بالمراكز الجهوية المفتوحة، يوم امس الخميس، 1266 شخصا، ليبلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة يوم أمس بكافة النقاط المذكورة، 2018 جرعة.ومازال المستشفى الجهوي بالياسمينات يأوي 44 مقيما بسبب الإصابة بالفيروس، يتوزعون على كل من اقسام الاستعجالي والطب الباطني والانعاش.ارتفع مجموع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير، منذ بداية الجائحة في مارس 2020 وإلى غاية 26 ماي الجاري، إلى 522 وفاة، من بينها حالة وفاة جديدة بمعتمدية المنستير، و19 ألفا و216 إصابة، منها 42 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة.في المقابل، تطور العدد الجملي لحالات التعافي إلى 17 ألفا و914 حالة شفاء، منها 43 حالة جديدة. ومازالت الجهة تعدّ الى غاية 26 ماي الجاري، 780 حالة نشطة.واستقبلت المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة، منذ مارس 2020 وإلى غاية 26 ماي الجاري، مجموع 1742 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 74 حالة مقيمة حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة.وتقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، 36 حالة، من بينها 22 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة، فيما بلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" 47 فاصل 1 في المائة.ويتواصل تصنيف ولاية المنستير كولاية ذات "مستوى اختطار مرتفع"، إذ سجلت خلال الـ14 يوما الأخيرة، 77 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مع وجود 5 معتمديات ذات "اختطار مرتفع جدّا"، تتصدرها معتمدية الوردانين بجملة 150 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها البقالطة 144 إصابة، والساحلين 124 إصابة، وطبلبة 122 إصابة، و110 إصابات.وسجلت خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 26 ماي الجاري، كل من معتمديات بنبلبة 90 إصابة، وبني حسان 69 إصابة، وجمال 59 إصابة، وذلك لكلّ 100 ألف ساكن، في الوقت الذي تصنف فيه ذات "مستوى اختطار متوسط"، معتمديات المكنين بمجموع 42 إصابة، وزرمدين 40 إصابة، وقصر هلال 39 إصابة، وقصيبة المديوني 37 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر 23 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.ويشهد، من جهة أخرى، نسق التلقيح ضدّ "كوفيد-19"، تطورا في نسبة التغطية الجهوية والتي بلغت 5 فاصل 93 في المائة بالنسبة للجرعة الأولى، فيما بلغ مجموع الذين تلقوا التلقيح منذ 13 مارس 2021 وإلى غاية 27 ماي الجاري، 35 ألفا و643 شخصا، من بينهم 22 ألفا و643 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 5 وفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و77 إصابة جديدة، مقابل تعافي 34 شخصا، مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن هذا الوباء منذ ظهوره بالجهة، إلى 1097 حالة وفاة، والاصابات إلى 34759 اصابة، منها 33076 حالة شفاء.وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الجمعة، عن الاارة الجهوية للصحة، ان الاصابات الجديدة بالفيروس تم رصدها من ضمن 336 تحليلا مخبريا، اجري امس الخميس، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي احبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.وتشير ذات المعطيات الواردة في البلاغ، إلى انه يقيم حاليا، 28 مريضا بأقسام العناية المركزة، مقابل إقامة 149 مريضا بقسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، و28 آخرون بالمصحات الخاصة بالجهة.سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" و172 إصابة جديدة مقابل 17 حالة شفاء، حسب ما ذكره كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي فس تصريح لـ"وات".وباحتساب الحصيلة الوبائية الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد منذ بداية الجائحة إلى 9451 حالة منها 7507 حالات شفاء و291 حالة وفاة.وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى منذ حيث الإصابات بـ3514 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ1035 حالة، ثم المكناسي بـ821 حالة، ثم الرقاب بـ 789 حالة، ثم المزونة بـ701 حالة، ثم أولاد حفوز بـ562 حالة، ثم السبالة بـ 413 حالة، ثم بئر الحفي 351 حالة، ثم السوق الجديد بـ370 حالة، ثم جلمة بـ332 حالة، ثم بن عون ب 300 حالة، ثم منزل بوزيان بـ 199 حالة، وأخيرا السعيدة بـ 90 حالة.كما وصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 63 مقيما بعد قبول 20 مصابا اليوم، وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس "كورونا" 36 ألفا و552 تحليلا بعد رفع 576 عيّنة اليوم.كشف مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحي حمدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بجهة قابس الى 439 وفاة.وأضاف حمدي، في تصريح لـ "وات"، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتائج 170 عيّنة تحليل والتي أظهرت إصابة 36 شخصا بفيروس "كورونا"، موزّعين الى 14 مصابا بمارث، و08 بقابس الجنوبية، و06 بالحامة، و04 بوذرف، واصابتين بقابس الغربية، واصابة واحدة بكل من غنوش ومنزل الحبيب.وأوضح حمدي أن العدد الجملي لحالات الشفاء بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 13 ألفا و154 حالة من بين إجمالي 13 ألفا و577 إصابة مكتشفة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي للحالات النشيطة 391 حالة من بينها 101 حالة بقابس الجنوبية، و86 حالة حالة بالحامة، و75 حالة بمارث.بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الخميس، 11274 شخصا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات).وأضاف نصيبي ان عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بلغ 5031 شخصا، واشار الى ان عدد الذين تعرضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح بلغ 57 حالة، كانت أغلبها أعراض "بسيطة وخفيفة".وذكر ان عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" بلغ حوالي 38 ألف شخص.ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة الى 212 وفاة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الايام الثلاثة الاخيرة لأشخاص تتراوح اعمارهم بين 68 و88 سنة (4 إناث و2 ذكور).وأثبتت تحاليل تقصي الوباء للأيام الثلاثة الاخيرة أيضا تسجيل 161 اصابة جديدة، 111 منها بمدينة باجة التي عرفت مؤخرا حالات عدوى بالسلالة البريطانية للفيروس، فيما توزعت بقية الاصابات على معتمديات تستور بـ13 حالة، وعمدون بـ9 حالات، ومجاز الباب بـ5 حالات، ونفزة بـ12 حالة، وتبرسق بـ19 حالة، وتيبار وقبلاط بحالة واحدة لكل منهما.وباحتساب الإصابات الجديدة المكتشفة، يبلغ العدد الجملي للاصابات بالفيروس في ولاية باجة منذ بداية الجائحة الى 6803 حالات من جملة 20 ألفا و391 تحليلا تم اجراؤه.هذا وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس إلى غاية امس إلى 92,06 بالمائة مقارنة باكثر من 93 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي، وذلك بعد تسجيل تعافي إجمالي 6263 شخصا منذ بداية الجائحة، وذلك حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد (وات) بانه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" لامراة اصيلة معتمدية سوق الاحد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 299 حالةواضاف الحداد انه تم رصد 10 اصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الاخيرة تم اثباتها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول اصابة الى 7576 حالة منها 7144 حالة تعافي و133 حالة لا تزال مصنفة نشطةوبين المصدر ذاته ان التوزيع الجغرافي للحالات التي لا تزال نشطة يظهر وجود 61 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية، و26 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية، في حين لا تزال 13 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية، و9 حالات بمعتمدية دوز الجنوبية، اضافة الى 22 حالة بمعتمدية سوق الاحد، وحالتين بالفوار، فيما تخلو معتمدية رجيم معتوق من الحالات النشطة حيث سجلت بها 14 اصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم، توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالاتسجلت ولاية مدنين، يوم امس الخميس، تراجعا في عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" الى حالة وفاة واحدة، ليرتفع بها اجمالي الوفيات الى 621 حالة، مقابل عودة نشطة للفيروس بعدة معتمديات، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).واوضح العنز انه تم تسجيل اصابات خاصة بمدنين الكبرى وجرجيس، حيث تم تسجيل 96 اصابة محلية جديدة منها 33 حالة اصابة ببن قردان و29 اصابة بمدنين الكبرى (بين مدنين الشمالية والجنوبية) و6 اصابات بسيدي مخلوف و4 اصابات ببني خداشن، في حين تحسن الوضع بجزيرة جربة لتسجل بين معتمدياتها الثلاث 10 اصابات، وبذلك يرتفع اجمالي الاصابات بفيروس "كورونا" منذ ظهوره الى 15037 اصابةكما سجلت الجهة 57 حالة شفاء منها 13 حالة شفاء بمدنين الشمالية و11 حالة شفاء بكل من بن قردان وحومة السوق و9 حالات شفاء بمدنين الجنوبية و6 حالات بميدون و3 حالات شفاء بجرجيس وحالتي شفاء ببني خداش وحالة شفاء واحدة باجيم، ليصل العدد الجملي لحالات الشفاء الى 13778 حالة.وتشهد حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" تراجعا طيلة هذا الاسبوع في عدد الجرعات المقدمة بلغت يوم امس الخميس 415 جرعة، منها 115 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بجربة حومة السوق، و48 جرعة بالمركز الجهوي بمدنين، وقد تم تطعيم 258 شخصا من الاسرة التربوية بجرجيس عبر الفريق المتنقل للتلقيح الذي سيتحول اليوم الى بن قردان، وبذلك يرتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة الى 34649 جرعة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل 03 وفيات و43 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 135 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 26 مايوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 295 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8887 حالة، تماثل منهم 8444 شخصا للشفاءكما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 68 شخصا منهم 14 شخصا في اقسام الانعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 443 شخصا للحجر الصحي وهم يشكلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة، ورد ذات المصدر.