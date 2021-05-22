   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

رئيس الجمهورية يأمر بنقل مساعدات جمعت للفلسطينيين عبر طائرات عسكرية

Publié le Samedi 22 Mai 2021 - 19:57 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - ذكرت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت أن رئيس الدولة ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد، أمر بنقل مساعدات تم تجميعها من قبل عدد من التونسيين والتونسيات عبر "طائرات عسكرية" إلى الأشقاء في فلسطين .

ولم توضح الرئاسة في بلاغها المقتضب، موعد نقل تلك المساعدات والجهة التي جمعتها وحجمها ولكنها قالت في المقابل إنها تتمثل في أدوية وأغذية ومعدات طبية وتبرعات أخرى.


وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ذكر امس في بلاغ أنه تفاعلا مع قراره تقديم الدعم المادي (أدوية خاصة ..) للاشقاء في فلسطين، فقد جرى صبيحة يوم الجمعة اتصال من رئيس الجمهورية بالأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، أكد فيه دعمه لهذه البادرة ووضع الطائرات العسكرية على ذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل لإيصال الدعم إلى فلسطين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226214

Cartaginois2011  ()  |Samedi 22 Mai 2021 à 20h 09m |           
القائد الاعلى للقوات المسلحة في كل البلدان لا يتدخل الّا عند اعلان الحرب او السلم،ولا دخل له في الاستعمال اليومي للوسائل العسكرية،ذلك من مشمولات وزارة الدفاع التي تعمل حسب الطلب،في اطار تراتيب و قوانين لا دخل للحسابات السياسبة فيها



En continu

Toutes les news

السبت 22 ماي 2021 | 10 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:11 19:28 16:06 12:23 05:07 03:21
22°
 34° % 73 :الرطــوبة
تونــس 17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
34°-1735°-1928°-1925°-1726°-16
  • Avoirs en devises
    20913,7

  • (21 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,32572 DT        1$ =2,73789 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mai)   337,5 MDT