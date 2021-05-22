مدنين: توقيع عقود لاسناد منح تمويل مشاريع للتكوين المهني

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تم السبت التوقيع على 5 عقود لاسناد منح تمويل لفائدة مشاريع في التكوين المهني بولاية مدنين في اطار برنامج المبادرة الجهوية للتنمية الاقتصادية المستدامة "ارادة" وذلك بهدف ملاءمة بين العرض والطلب في التشغيل وتحسين التشغيلية وادخال اختصاصات جديدة تستحقها سوق الشغل بعد بحث ميداني وتشخيص سبق هذه العملية.وتهم هذه العقود مركز التكوين الفلاحي بالفجاء لدعم تقنيات غراسة الزياتين بولاية مدنين عبر احداث منبت بيداغوجي لانتاج المشاتل المحلية والجهوية والمحافظة عليها ومركز التكوين والتدريب المهني بمدنين لاحداث منصة تكوين وتطوير المهارات في تغليف السيارات والصالونات.كما شملت هذه العقود مراكز للتكوين بجزيرة جربة هي مركز التكوين السياحي لاحداث منصة جهوية للتكوين ولتطوير التصرف في الوحدات السياحية والفندقية والمركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة لاحداث منصة للتكوين في تجهيز وصيانة المباني المراقبة والمحروسة عن بعد الى جانب مركز التكوين والتدريب المهني لاحداث منصة للتكوين في مجال المخابز.واعتبرت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة، سهام العيادي، ان امضاء هذه العقود يعد بمثابة انطلاقة رسمية لتجسيد برنامج "إرادة" وتتويجا لمسار تشاركي بين جميع المتدخلين في مجال التنمية الجهوية وتنشيط سوق الشغل كما يعتبر اشارة انطلاق لنمط جديد لحوكمة منظومة التكوين المهني باعتماد مبادئ اللامركزية التشاركية.وقالت "ان ولاية مدنين تعتبر واحدة من بين 8 ولايات يستهدفها مشروع "إرادة"، داعية كل الاطراف الى الاسراع بعد امضاء هذه العقود في الانجاز واحترام الاجال المحددة (ديسمبر 2021) في صرف الاعتمادات المرصودة والنجاح في ذلك.وقال المسؤول الوطني عن"إرادة"، محمد الدرع، ان البرنامج، الذي يرمي الى دعم المجهود الوطني والجهوي في اللامركزية، ممول من الاتحاد الاوروبي وتشرف عليه كل من وزارة الاقتصاد والمالية والشباب والرياضة والادماج المهني ليغطي 8 ولايات من اجل مساعدتها على دفع التنمية الاقتصادية المستدامة عبر دعم القطاع الخاص والتكوين المهني بما يجعله يستجيب لحاجيات القطاع الخاص.وتم في اطار هذا البرنامج القيام باحصائيات وتشخيص لحاجيات القطاع الخاص ودراسة وضعية مراكز التكوين ومدى استجابتها للحاجيات مع توفير الخبرات لمراكز التكوين لمساعدتها على استنباط المشاريع التي تستجيب لحاجيات الجهة بما يجعل منظومة التكوين قادرة على اعداد طلباتها وعرضها للتمويل.ذكما شمل برنامج ارادة عدة مكونات اخرى بولاية مدنين منها العناية بمنظومة الصيد البحري من الانتاج الى التسويق ومختلف كل المراحل وذلك بامضاء اتفاقية مع مجمع الصيد البحري بقيمة مليون و600 الف دينار اضافة الى دعم المؤسسات الصغرى المتضررة من جائحة كورونا باعتمادات بلغت 600 الف دينار لفائدة 225 مؤسسة صغيرة وفق عطية لعريض رئيس منصة الحوار في القطاع العام والخاص في اطار برنامج ارادة بولاية مدنين .