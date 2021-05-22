تونس: قطاع صناعة مكوّنات السيّارات يواصل جذب الاستثمار الأجنبي رغم الجائحة الصحيّة

وات -

أعلن ممثلو شركة " أن ت بريسيزيزن" رسميا عن إنشاء مصنع " أ ن ت برسيزيزيون " الجديد في تونس. ويقع مصنع الإنتاج الجديد في المنطقة الصناعية في المغيرة.ويغطي المصنع وفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مؤخرا، مساحة إجمالية تبلغ حوالي 6000 متر مربع. وسيكون مجال اختصاص المصنع تجميع والضخ والقولبة وتسخير الأسلاك لفائدة صناعة السيّارات. وسيتم تخصيص إجمالي الإنتاج بشكل أساسي إلى التصدير إلى أوروبا.ويقدر المبلغ الاستثماري للوحدة الإنتاجية الجديدة في حدود 1 مليون أورو في المرحلة الأولى ليصل إلى 3ر2 مليون أورو في مرحلة ثانية وستكون الانطلاقة بتوفير 50 موطن شغل ليصل إلى 300 موطن شغل في مرحلة موالية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.وقامت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بدعم ومرافقة مجموعة " أ ن ت بريسيزيون " طيلة مسار الاستكشاف والتنفيذ منذ أكتوبر 2018.وقدم هذا الاستثمار الجديد استراتيجية جديدة صادقت عليها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تهدف إلى تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر واستهداف القطاعات والأنشطة الاستراتيجية.يذكر ان مجموعة " أ ن ت بريسيزيون" متخصصة في الاتصالات والأسلاك وأجزاء الأدوات الدقيقة لتطبيقات السيّارات والصناعة. وتم إنشاء هذه المجموعة في سنة 1999 في تايوان ولديها مصنعان في الصين والمكسيك تشغل أكثر من 600 شخص.