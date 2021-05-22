فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 7 لأيام قرطاج الموسيقيّة

تُعلن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والهيئة المديرة لأيام قرطاج الموسيقية، عن فتح باب الترشح أمام أصحاب المشاريع الموسيقية والفنيّة الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة للمهرجان بإدارة الموسيقي سامي بن سعيد والتي ستنعقد بين 29 سبتمبر و03 أكتوبر 2021.
تنفتح أيام قرطاج الموسيقية على كلّ الأشكال الموسيقية الإبداعية والمبتكرة من جميع الأنماط التي يقدمها فنانون منفردون أو مجموعات من تونس وسائر دول إفريقيا والعالم العربي.
ستختار لجنة فنية تعيّن للغرض 36 مشروعا ستتاح لهم الفرصة لتقديم عروض أمام عدد هام من المهنيّين في مجال الموسيقى من جميع أنحاء العالم.
شروط المشاركة في أيام قرطاج الموسيقيّة متوفرة على الرابط التالي: https://cutt.ly/eb4dilq
حدّد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ليوم 21 جوان 2021.
تنفتح أيام قرطاج الموسيقية على كلّ الأشكال الموسيقية الإبداعية والمبتكرة من جميع الأنماط التي يقدمها فنانون منفردون أو مجموعات من تونس وسائر دول إفريقيا والعالم العربي.
ستختار لجنة فنية تعيّن للغرض 36 مشروعا ستتاح لهم الفرصة لتقديم عروض أمام عدد هام من المهنيّين في مجال الموسيقى من جميع أنحاء العالم.
شروط المشاركة في أيام قرطاج الموسيقيّة متوفرة على الرابط التالي: https://cutt.ly/eb4dilq
حدّد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ليوم 21 جوان 2021.
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