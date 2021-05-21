كاس رابطة ابطال افريقيا - الترجي التونسي يبحث عن انجاز" ريمونتادا" صعبة لكنها غير مستحلية

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سيحتاج الترجي التونسي الى انجاز "رمونتادا صريحة وتاريخية "عندما يستضيف غدا بملعب حمادي العقربي برادس ( 17س) نادي شباب بلوزداد الجزائري في اياب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وبعد هزيمة غير منتظرة في الجزائر صفر- 2 في مباراة الذهاب سيحتاج الترجي بطل تونس للمرة 31 في تاريخه لكل ما في رصيده من عناصر هجومية وتخطيط تكتيكي لقلب المعطيات وتحقيق ثلاثية بيضاء كفيلة بتحقيق التاهل الى نصف النهائي او على الاقل ثنائية تمكنه من خوض ركلات الحظ. ويبدو الرهان صعبا لكنه غير مستحيل.ويحتاج الترجي للفوز بفارق 3 أهداف، من أجل تحقيق هدفه في التاهل وتجنب خروج ثان على التوالي من الدور ربع النهائي للبطولة بعد ان كان خرج من التصفيات في نفس الدور من النسخة الماضية امام الزمالك المصري.وينتظر ان يعول الاطار الفني للترجي التونسي الذي خاض مباراة الجولة الاخيرة من البطولة امام نجم المتلوي 0-2 بال"فريق الثاني" على نفس التشكيلة الاساسية التي خاضت مباراة ذهاب ربع النهائي في الجزائر رغم ان اداء الجهة اليسرى( الياس الشتي -حمدو الهوني) لم يكن موفقا يومها مع تغيير في التمركز بما يسمح بتحقيق تواصل افضل بين خط وسط الميدان و الخط الامامي .وسيحتاج الفريق الى ان يظهر طه ياسين الخنيسي وحمدو الهوني وانيس البدري في افضل حالاتهم لكسب رهان التهديفكما ان وسط الميدان الذي يضم كوليبالي ومحمد بن رمضان وعبد الرؤوف بلغيث قد يشهد تغييرا على الاقل باشراك غيلان الشعلالي . وسيكون خط الربط بين الخطوط مدعوا ليكون في افضل حالاته للمساعدة على تنشيط هجوم الفريق وخلق ضغط هجومي يمهد لارباك دفاع بلوزداداما عناصر الدفاع المتكونة من إلياس الشتي وبدران ومحمد علي اليعقوبي وحمدي النقاز فهي في حاجة الى اشد درجات الحيطة من اجل تفادي قبول اي هدف يمكن يربك الحسابات ويقضي كليا على حظوظ الترجي في التداركومن جهته وصل فريق شباب بلوزداد امس الى تونس . وهو ياتي لخوض مباراة الاياب من اجل الحفاظ على اسبقية الذهاب وكسب تاهل تاريخي في مسيرته مؤمنا بحظوظه في كسب التحديويعرف شباب بلوزداد الفائز ذهابا 2-صفر انه في حاجة على الاقل إلى التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد في جولة الإياب لتحقيق التأهل .ويراهن الفريق الجزائري على زكريا الدراوي، الذي سجل هدفا وصنع آخر في مباراة الذهاب وأمير سعيود هداف البطولة الجزائرية الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في مباراة الجزائركما يعول الفريق على انسجام وحركية الثلاثي سعيود وكوكبو وسالمي في المنطقة الأمامية من اجل البحث عن مفاجاة الحارس معز بنشريفية واحراج دفاع الترجي وتقليص الضغط على حارس مرماه رغم انه من المرجح ان يلجا الى تعزيز دفاعه ووسط الميدان في سياق خطة حذرة .كما يعول شباب بلوزداد على يقضة دفاعه وتماسكه من اجل صد الضغط المحتمل للترجيينوسيدير المباراة التي تنطلق على الساعة الخامسة بعد الظهر الحكم الغامبي باكاري غاساما.