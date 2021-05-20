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وزير التجهيز: انطلاق استغلال الطريق السيارة بن قردان - راس جدير ستسهم في مزيد التكامل مع ليبيا

Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 19:00 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - أكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، كمال الدوخ، أن انطلاق استغلال القسط رقم 8 من الطريق السيارة بن قردان راس جدير، الذي يعتبر القسط الأخير من مشروع الطريق السيارة مدنين راس جدير الممتد على طول 92 كلم، سيساهم في دعم التكامل بين تونس وليبيا من أجل اقتحام السوق الافريقية.

واضاف الدوخ، ردا على سؤال يتعلق بمشاركة المؤسسات التونسية المختصة في المقاولات وأشغال البنية التحتية، على هامش افتتاح محول مطار تونس قرطاج الدولي، أن 150 مؤسسة تونسية تعمل في عدّة مجالات ستشارك في الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي الذي ستحتضنه العاصمة الليبية طرابلس أيام 23 و24 و25 ماي الجاري، تحت شعار "منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا".


وعبر الدوخ عن أمله في أن تساهم الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى ليبيا يوم 22 ماي في فتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي التونسي الليبي ودعم التكامل والاندماج بين البلدين.

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