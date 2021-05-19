كرة اليد: برنامج مباريات الدور الثاني لكأس تونس أكابر

تجرى السبت القادم مقابلات الدور الثاني لكأس تونس في كرة اليد أكابر. وفيما يلي برنامج المباريات التي ستلعب دون حضور جمهور:السبت 22 ماي 2021:في قاعة سيدي بوزيدنادي كرة اليد بسيدي بوزيد - الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانةفي قاعة طبلبةالنسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بالمرسىفي قاعة الطيرانالزهراء لكرة اليد - نادي كرة اليد بجمالفي قاعة طبربةنادي كرة اليد بطبربة - السهم الرياضي براس الجبلفي قاعة سليمانأومبيك سليمان - المنزه الرياضيفي قاعة الشيحيةالشبيبة الرياضية بالشيحية - الملعب التونسيفي قاعة بني خيارالشبيبة الرياضية بالمعمورة - نادي سبورتينغ المكنينفي قاعة قرمدةالاتحاد الرياضي بقرمدة - المستقبل الرياضي بمجاز البابفي قاعة قرمباليةالشبيبة الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسيفي قاعة قصر هلالالنادي الرياضي الهلالي - الشبيبة الرياضية القيروانية