كرة اليد: برنامج مباريات الدور الثاني لكأس تونس أكابر

تجرى السبت القادم مقابلات الدور الثاني لكأس تونس في كرة اليد أكابر. وفيما يلي برنامج المباريات التي ستلعب دون حضور جمهور:
السبت 22 ماي 2021:
في قاعة سيدي بوزيد
نادي كرة اليد بسيدي بوزيد - الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانة
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بالمرسى
في قاعة الطيران
الزهراء لكرة اليد - نادي كرة اليد بجمال
في قاعة طبربة
نادي كرة اليد بطبربة - السهم الرياضي براس الجبل
في قاعة سليمان
أومبيك سليمان - المنزه الرياضي
في قاعة الشيحية
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الملعب التونسي
في قاعة بني خيار
الشبيبة الرياضية بالمعمورة - نادي سبورتينغ المكنين
في قاعة قرمدة
الاتحاد الرياضي بقرمدة - المستقبل الرياضي بمجاز الباب
في قاعة قرمبالية
الشبيبة الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسي
في قاعة قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي - الشبيبة الرياضية القيروانية
السبت 22 ماي 2021:
في قاعة سيدي بوزيد
نادي كرة اليد بسيدي بوزيد - الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانة
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بالمرسى
في قاعة الطيران
الزهراء لكرة اليد - نادي كرة اليد بجمال
في قاعة طبربة
نادي كرة اليد بطبربة - السهم الرياضي براس الجبل
في قاعة سليمان
أومبيك سليمان - المنزه الرياضي
في قاعة الشيحية
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الملعب التونسي
في قاعة بني خيار
الشبيبة الرياضية بالمعمورة - نادي سبورتينغ المكنين
في قاعة قرمدة
الاتحاد الرياضي بقرمدة - المستقبل الرياضي بمجاز الباب
في قاعة قرمبالية
الشبيبة الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسي
في قاعة قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي - الشبيبة الرياضية القيروانية
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