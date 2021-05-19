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كرة اليد: برنامج مباريات الدور الثاني لكأس تونس أكابر

Publié le Mercredi 19 Mai 2021 - 19:16 قراءة: 0 د, 40 ث
تجرى السبت القادم مقابلات الدور الثاني لكأس تونس في كرة اليد أكابر. وفيما يلي برنامج المباريات التي ستلعب دون حضور جمهور:

السبت 22 ماي 2021:


في قاعة سيدي بوزيد
نادي كرة اليد بسيدي بوزيد - الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانة

في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بالمرسى

في قاعة الطيران
الزهراء لكرة اليد - نادي كرة اليد بجمال

في قاعة طبربة
نادي كرة اليد بطبربة - السهم الرياضي براس الجبل

في قاعة سليمان
أومبيك سليمان - المنزه الرياضي

في قاعة الشيحية
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الملعب التونسي

في قاعة بني خيار
الشبيبة الرياضية بالمعمورة - نادي سبورتينغ المكنين

في قاعة قرمدة
الاتحاد الرياضي بقرمدة - المستقبل الرياضي بمجاز الباب

في قاعة قرمبالية
الشبيبة الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسي

في قاعة قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي - الشبيبة الرياضية القيروانية

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