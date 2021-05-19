المداخيل الجمليّة للشركات المدرجة ببورصة تونس ترتفع بنسبة 4ر8 بالمائة مع موفى مارس 2021

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ارتفعت المداخيل الجملية للشركات المدرجة ببورصة تونس بنسبة 4ر8 بالمائة، مع موفى الثلاثي الأول لسنة 2021، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدّر ههذه المداخيل ب7ر4 مليار دينار، وفق ما كشف عنه تقرير "تطور المؤشرات ومداخيل الشركات المدرجة في الثلاثي الأول من 2021"، نشرته بورصة تونس على موقعها الرسمي.وتطوّرت مداخيل نحو 73 بالمائة من الشركات، التّي قامت بالاعلان عن نتائجها للثلاثي الأول من سنة 2021 (أي 56 من بين 77 مؤسسة)، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.واستاثرت 20 شركة، التّي تمثل مؤشر "توننداكس 20"، بمبلغ 9ر2 مليار دينار من المداخيل الجملية (أي 63 بالمائة من هذه المؤسّسات)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2020.وسجلت البنوك المدرجة في البورصة، وعددها 12 بنكا، تطورا في الناتج البنكي الخام المجمّع بنسبة 5ر5 بالمائة ليناهز 1296 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021.وارتفعت المداخيل الجملية الصافية لعدد 7 شركات ايجار مالي مدرجة بنسبة 9ر3 بالمائة، لتبلغ 109 مليون دينار، مع موفى مارس 2021، مقابل 105 مليون دينار سنة 2020.وبلغت المرابيح الجملية لخمس شركات تأمين مدرجة ما قيمته 8ر353 مليون دينار.وتحسّنت بالتالي مداخيل القطاع البنكي في البورصة بنسبة 2ر4 بالمائة، مع موفى مارس 2021.في ما يخص قطاع المواد الاستهلاكية، تطورت المداخيل الجملية للمجموعات الثلاث الكبرى الناشطة في القطاع (مجمع بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة بيع المشروبات بتونس) بنحو 9ر10 بالمائة لتمر من 102 1 مليون دينار الى 222 1 مليون دينار. كما تحسن اجمالي رقم معاملات الشركات الأربعة المختصة في بيع السيارات بنسبة 2ر24 بالمائة (258 مليون دينار).وتراجع، في المقابل، رقم معاملات "مونوبري" والمغازة العامّة بنسبة 6ر7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ليناهز 371 مليون دينار.وشهدت 8 قطاعات، من ضمن 9 قطاعات في البورصة، ارتفاعا في مداخيلها. وسجل قطاع الاتصالات أكبر تطوّر بلغ 2ر40 بالمائة متبوعا بقطاع الصناعة بنسبة 2ر26 بالمائة. وتكبد، في المقابل، قطاع الصحّة أكبر خسارة في البورصة بنحو 5ر39 بالمائة.