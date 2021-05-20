البطولة الافريقية للجيدو : تونس تشارك ب18 رياضيا في دورة داكار

سيكون المنتخب التونسي للجيدو ممثلا ب18 رياضيا (9 في صنف الرجال و9 في صنف السيدات) في البطولة الافريقية للجيدو التي تحتضنها العاصمة السنيغالية داكار من 20 الى 23 ماي الجاري بمشاركة 200 رياضيا (121 في صنف الرجال و79 في صنف السيدات) من 36 بلدا.فرج الذويبي ومحمد المطيري (-60 كلغ) ومنعم الماجري (-66 كلغ) وحمزة الورغي (-73 كلغ) وهاشم السلامي (-81 كلغ) وعبد العزيز بن عمار (-90 كلغ) وقصي بن غرس (-100 كلغ) وفيصل جاء بالله وانيس بن خالد (+ 100 كلغ).رانية الحرباوي واميمة البدوي (-48 كلغ) وايمان بن يونس (-52 كلغ) وغفران الخليفي (-57 كلغ) ومريم البجاوي (-63 كلغ) ونهال الاندلسي ومريم الخليفي (-70 كلغ) وسارة المزوغي (-78 كلغ) ونهال شيخ روحه (+78 كلغ).