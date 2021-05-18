البرلمان ..الإعلان خلال الجلسة العامة عن تركيبة لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة عبد السلام زيان أثناء إيقافه في صفاقس

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أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في افتتاح الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء عن استقالة النائب عياض اللومي من الكتلة البرلمانية "قلب تونس" كما استعرض رئيس البرلمان تركيبة لجنة تحقيق صادقت الجلسة العامة عليها في 23 مارس الماضي حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان أثناء إيقافه بمدينة صفاقس.وتضم هذه اللجنة كلا من النواب مريم بن بلقاسم وجميلة دبش الكسكسي وعبد المجيد عمار وبلقاسم حسن وفائزة بوهلال وسالم قطاطا و منيرة العياري وعلي بن عون وليلى الحداد وسماح دمق وفؤاد ثامر وفارس بلال ومحمد العفاس والحبيب بن سيدهم ونسرين العماري وطارق البراهمي وهاجر نيفر شقرون ووسام الشعري وصفاء الغريبي ومصطفى بن احمد وعصام البرقوقي ورضا الجوادي وترحم النواب على روح الفقيد مختار اللموشي النائب المؤسس بعد صراع مرير مع فيروس كورونا، وهو ثاني نائب بعد مبروك الخشناوي من ضحايا هذا الوباء.وتطرق رئيس المجلس إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19 معربا عن الأمل في أن تنصرف كل الجهود إلى رعاية الفئات المتضررة وخاصة منها الأجراء وصغار التجار والصناعيين والحرفيين والعاملين بالأسواق، وأن تتراص الصفوف وتتوافق الجهود للخروج بالبلاد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ووجه التحية "لقوات الجيش الوطني والأمن الداخلي وقوات الجيش الأبيض الذين واجهوا انتشار الفيروس بكل بسالة". يذكر أن جدول الأعمال للجلسة العامة لليوم الثلاثاء يتضمن النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصـــــــــة "زارات" و مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة.وتم التصويت على إضافة نقطة في جدول الأعمال للتداول في تطورات الأوضاع في فلسطين بموافقة 79 نائبا ودون تسجيل احتفاظ أو رفض.