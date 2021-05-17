هيئة المحامين تدعو منظوريها للمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية يوم غد نصرة لفلسطين

دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الإثنين، منظوريها كافة إلى المشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها بكافة المحاكم الابتدائية غدا الثلاثاء .

ويأتي تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية، وفق بيان أصدرته الهيئة، تنفيذا لمقررات مجلس الهيئة الصادرة السبت الماضي بتنفيذ وقفات احتجاجية للتنديد بالجرائم والمجازر التي يقترفها العدو الصهيوني ودعما للمقاومة في نضالاتها ضد هذا الكيان.



