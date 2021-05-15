أريانة: القبض على شخص من أجل ترويج الكوكايين في حي الغزالة

وات - تمكّنت فرقة الشرطة العدلية وفريق الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت، من القبض على مروّج مخدّرات بحي الغزالة وحجز كمية تعتر هامّة من مخدّر الكوكايين ومبلغ مالي هام متأتّ من عمليّة الترويج بالإضافة إلى أدوات معدّة للوزن وتقسيم البضاعة وفق ما صرّح به مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



وأوضح المصدر ذاته بالأمر أن عملية القبض على المروّج تمّت إثر ورود معلومات مؤكدة على فرقة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بأريانة حول تعمد أحد الأشخاص ترويج المخدّرات، مضيفا أنه تم بعد البحث والتحري مداهمة منزله بعد استشارة النيابة العمومية وتفتيشه تفتيشا دقيقا بالاستعانة بكلب بوليسي "ناب " مدرّب تابع للإدارة العامة لوحدات التدخل.



