البرلمان يعقد جلسات عامة خلال الاسبوع المقبل ، للنظر في مشاريع قوانبين اقتصادية وللحوار مع عدد من اعضاء الحكومة

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يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 18 و19 و20 و21 ماي، مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية ولإجراء حوار مع عدد من اعضاء الحكومة .ووفق ما ورد على موقع الواب للمجلس يتضمــن جدول أعمال جلستي الثلاثاء والاربعاء التي تنطلق بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمبنى الأصلي للمجلس للنظر في مشاريع القوانين التالية:1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة عــدد 16/20212) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" عــدد 16/20203) مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة عـدد119/2020-وبخصوص الجلسة العامة ليوم الخميس 20 ماي التي تنطلق اشعالها بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمبنى الأصلي فيتضـمـن جدول أعمالها إجراء حوار مع عدد من أعضاء الحكومة حيث تم تخصيص الحصـة الصباحيّـة للحوار مع كلّ من وزير الصحة فوزي المهدي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزيرالشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عماروتخصص الحصّـة المسائيّة للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الفة بن عودة -كما يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 21 ماي (حصة مسائية).، يتضمن جدول أعمالها إجراء حوار مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي .