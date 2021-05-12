المنتخب التونسي لكرة السلة يستعد في بولونيا و المانيا للمشاركة في الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية بطوكيو

وات -

يشارك المنتخب التونسي لكرة السلة في دورة من 9 الى 16 جوان المقبل في غليويس ببولونيا ثم يخوض دورة ثانية بهامبورغ المانيا من 17 الى 21 جوان المقبل وذلك في اطار تحضيراته للدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو الصيف المقبل حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة السلة.كما يخوض المنتخب الوطني تربصا بروستوك ( المانيا) من 21 الى 25 جوان.ويفتتح المنتخب التونسي بداية من 17 ماي الجاري تحضيراته في اطار تربص داخلي. ويلتحق لاعبو المنتخب تباعا بمقر التربص حتى يوم 24 ماي الجاري بعد انتهاء التزاماتهم مع انديتهم.ويشارك المنتخب التونسي من 25 جوان الى 2 جويلية المقبلين في مدينة سبليت الكرواتية في الدورة الترشحية لدورة الالعاب الاولمبية الى جانب منتخبات كرواتيا والبرازيل والمانيا .