الدورة السابعة من مهرجان خميس الحنافي بقلعة الأندلس من 10 إلى 12 ماي

بحفل يحمل عنوان "عرض ملوك السهر" للفنان عبد الرؤوف كادة، انطلقت الأحد وإلى غاية الأربعاء 12 ماي الجاري، فعاليات الدورة السابعة مهرجان خميس الحنافي بقلعة الأندلس، الذي تنظمه دار الثقافة ابن حزم، تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بأريانة.واعتبارا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء جائحة الكورونا وتماشيا مع مقتضيات قرار الحجر الصحي تقرر أن يتم وللسنة الثانية على التوالي عرض سهرات المهرجان على الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" httpss://www.facebook.com/festivalekhemaieshannefi بداية من الساعة العاشرة والنصف ليلا.ويتضمن برنامج المهرجان الذي يختتم غدا الأربعاء 12 ماي عرضا للفنان عبد الوهاب الحناشي يوم 11 ماي بالأضافة إلى عرض لمجموعة حوارات مع أسرة المرحوم خميس الحنافي تستعرض أهم محطات مسيرته الفنية، على أن تختتم التظاهرة بعرض للفنان رفيق الحنافي يتضمن أهم أعمال خميس الحنافي يليه سهرة مع الفنانة علياء بلعيد.