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عيد الفطر: عطلة بثلاثة أيام ل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

Publié le Lundi 10 Mai 2021 - 23:16 قراءة: 0 د, 20 ث
أعلنت رئاسة الحكومة عن تمتيع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بثلاثة أيام عطلة، بمناسبة عيد الفطر، وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة 12 و13 و14 ماي 2021.

وأوردت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، أنه تتمّ مراعاة طريقة تنظيم العمل المقرّرة خلال فترة الحجر الصحي الشامل بالنسبة إلى الأعوان المكلّفين بحصص استمرار بمناسبة هذه العطلة.

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