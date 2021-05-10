تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا - 2022: تونس وموريتانيا في الدور الاول

وات - جرت اليوم بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم في القاهرة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ، كوستاريكا 2022. ووضعت عملية القرعة المنتخب التونسي للسيدات مع نظيره الموريتاني في الدور الاول . وفي حال تاهله سيلاقي منتخب غانا في الدور الثاني.
وسيشارك 40 منتخبا في التصفيات ، وهو رقم قياسي جديد. وستقام مرحلة التصفيات في خمس (5) جولات يتم تنظيمها في مباريات ذهاب وإياب.
وسيكون لافريقيا ممثلتان في المرحلة النهائية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا 2022
في ما يلي نتائج القرعة:
الدور الأول
-جيبوتي / إريتريا
- جنوب السودان / رواندا
- إيسواتيني /موزمبيق
- موريتانيا / تونس
- النيجر / بنين
- توجو / مالي
– الكونغو الديمقراطية /ساو تومي
- غينيا الاستوائية / جمهورية إفريقيا الوسطى
وفي الدور الثاني وفي حال التاهل سيلاقي المنتخب التونسي للسيدات منتخب غانا
وستخوض المنتخبات المتاهلة ثلاث دوار اخرى من اجل ترشيح فريقين يمثلان أفريقيا في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كوستاريكا 2022
وسيشارك 40 منتخبا في التصفيات ، وهو رقم قياسي جديد. وستقام مرحلة التصفيات في خمس (5) جولات يتم تنظيمها في مباريات ذهاب وإياب.
وسيكون لافريقيا ممثلتان في المرحلة النهائية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا 2022
في ما يلي نتائج القرعة:
الدور الأول
-جيبوتي / إريتريا
- جنوب السودان / رواندا
- إيسواتيني /موزمبيق
- موريتانيا / تونس
- النيجر / بنين
- توجو / مالي
– الكونغو الديمقراطية /ساو تومي
- غينيا الاستوائية / جمهورية إفريقيا الوسطى
وفي الدور الثاني وفي حال التاهل سيلاقي المنتخب التونسي للسيدات منتخب غانا
وستخوض المنتخبات المتاهلة ثلاث دوار اخرى من اجل ترشيح فريقين يمثلان أفريقيا في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كوستاريكا 2022
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