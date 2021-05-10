باجة: السيطرة على حريق بمصنع للمصبرات الغذائية بمجاز الباب يخلف خسائر تقدر بـ350 ألف دينار

وات - تمكّنت وحدات الحماية المدنية بباجة، صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع للمصبرات الغذائية بمجاز الباب، أتى على 18 جهاز تبريد بالوحدة الاساسية للمصنع، مخلفا خسائر تقدر بـ350 الف دينار، حسب ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد منير الريابي.



وأفاد نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، انه تم استعمال 4 شاحنات إطفاء لتطويق الحريق ومنع وصوله الى خزانات المحروقات المحاذية للوحدة الاساسية للتبريد، ما منع حدوث خسائر مادية اكبر بالمصنع ومحيطه، مؤكدا أنه لم تسجل أية خسائر بشرية او إصابات في صفوف العمال.



