الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 10 ماي 2021

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سيدي بوزيد: حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 73 حالة تعافي

سيدي بوزيد: اجمالي 7551 مواطنا يتلقون الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"

توزر-كوفيد19: انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات مقابل ارتفاع الوفيات بسبب تداعيات طفرة الإصابات المسجلة الأسابيع الماضية

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و208 حالات تعافي خلال الـ48 ساعة الماضية

باجة: ارتفاع الوفايات بفيروس "كورونا" الى 197 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة بالاضافة الى تسجيل 66 اصابة جديدة

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورورنا" المستجد، و14 إصابة جديدة، مقابل 73 حالة تعافي، حسب ما ذكره كاهية مدير الرعاية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.وأشار ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، الى ارتفاع العدد الجملي للوفيات إلى 260 حالة، والإصابات إلى 7860 حالة، منها 6761 حالة شفاء.وتسجل معتمدية سيدي بوزيد الغربية أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات بـ2962 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ901 حالة، ثم الرقاب بـ735 حالة، والمكناسي بـ582 إصابة، والمزونة بـ502 إصابات، وأولاد حفوز بـ453 حالة، والسبالة بـ351 حالة، وجلمة بـ314 حالة، وبئر الحفي بـ320 حالة، والسوق الجديد بـ280 حالة، وبن عون بـ249 حالة، ومنزل بوزيان بـ159 حالة، وأخيرا السعيدة بـ78 حالة.ويبلغ عدد المصابين المقيمين بالمؤسسات الصحية بالجهة، حاليا، 40 شخصا، بعد ايواء 5 مصابين اليوم الاثنين، علما وأن العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس "كورونا" بلغ 30799 تحليلا بعد رفع 99 عينة اليوم.بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد الى حدود اليوم الاثنين، 7551 فردا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به (وات) المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبيوذكر نصيبي الى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 2945 فردا،وعدد حالات الذين تعرضوا لأعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 42 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة، واشار الى ان مركز التلقيح بمعتمدية الرقاب قد امن 1272 عملية تلقيح.وافاد بان عدد الاشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" من الولاية قد تجاوز ال30 الفا.رغم تسجيل نقص واضح في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال نهاية الأسبوع في ولاية توزر، شهد اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفاعا ليبلغ 158 وفاة، وذلك يعود الى طفرة الإصابات المسجلة في الأسابيع الماضية ، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وأكد براني، في تصريح لـ"وات، أن الوضع الوبائي في الجهة يتجه نحو تسجيل انخفاض واضح حيث تم السبت والأحد تسجيل تسع إصابات جديدة من جملة 61 تحليلا سريعا، فيما لم يتم ارسال التحاليل المخبرية بالنظر الى عددها القليل.وأضاف أن مجموع الإصابات منذ بداية الموجة الثانية أصبح في حدود 7176 إصابة منها 6868 حالة شفاء بعدما تماثل 55 مصابا الى الشفاء نهاية هذا الأسبوع، فضلا عن عدد انخفاض الحالات النشطة الحاملة حاليا للفيروس الى 158 حالة فقط.كما انخفض عدد المصابين الذين يتم التعهد بهم في المستشفيات الى 19 حالة منها 5 في قسم الإنعاش الطبي، ويتوزع العدد الباقي على أقسام كوفيد 19، مشددا على أن احترام البرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية تبقى ضرورية للحفاظ على المؤشرات الإيجابية للوضع الوبائي في الجهة وخاصة الاقبال على حملات التلقيح حيث تم إلى الآن تطعيم 3037 شخصا من ضمن 8964 تمت دعوتهم منهم 1652 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ48 ساعة الماضية، حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، لامرأة في سن الـ59، ورجل يبلغ من العمر 77 سنة، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس إلى 555 وفاة، فيما تطور إجمالي الاصابات إلى 13677 إصابة، على إثر رصد 83 إصابة جديدة، وفق معطيات صادرة عن الادارة الجهوية للصحة.وتوزعت الاصابات الجديدة، إلى 17 إصابة بجرجيس، و13 بميدون، و12 ببن قردان، و10 إصابات بسيدي مخلوف، و9 بمدنين الشمالية، و8 بمدنين الجنوبية، و6 إصابات ببني خداش، و5 بحومة السوق، و3 بأجيم.في المقابل، سجّلت الجهة عددا هاما من حالات الشفاء، بلغ خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 208 حالات شفاء، منها 55 حالة بحومة السوق، و49 حالة شفاء بجرجيس، و31 ببن قردان، و21 بمدنين الشمالية، و20 بميدون، و13 بمدنين الجنوبية، و11 حالة شفاء باجيم، و4 حالات شفاء بكل من سيدي مخلوف وبني خداش.وبخصوص حملة التلقيح، فقد تم يوم أمس الأحد، تقديم 501 جرعة بكل من مركزي التلقيح الجهويين بمدنين وجربة حومة السوق، ليصل العدد الجملي للجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة، الى 24370 جرعة.ارتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بباجة الى 197 حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين لرجل من عمدون عمره 81 سنة وامراة من قبلاط عمرها 77 سنة.كما تم يومي 8 و9 ماي الجاري تسجيل 66 اصابة جديدة بالفيروس، منها 41 حالة بمدينة باجة، فى حين توزعت بقية الحالات بين معتمديات نفزة (31 حالة)، وتستور (6 حالات)، وعمدون (حالة واحدة)، ومجاز الباب (5 حالات).وبذلك ترتفع الاصابات المسجلة منذ بداية عمليات التقصي على الفيروس بولاية باجة الى 6195 حالة من جملة 19319 تحليلا تم اجراؤها، كما سجل شفاء 5736 شخصا من الفيروس حيث وصلت نسبة التعافي الى 92,59 بالمائة حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة.