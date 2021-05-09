القصرين : المستشفى الجهوي يتدّعم بتجهيزات طبية مختلفة

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تدّعم ، المستشفى الجهوي بالقصرين ، يوم السبت ، بدفعة أولى من التجهيزات الطبية المختلفة تناهز قيمتها الجملية مليوني دينار وذلك ببادرة من عدد من أبناء الجهة المقيمين بالخارج و جمعيات مدنية ناشطة بألمانيا وتونس وفق المواطن أصيل القصرين المقيم ببلجيكا ، الأمجد بوزيدي.وبيّن بوزيدي في تصريح إعلامي أن التجهيزات والمعدات الطبية التي تم جلبها اليوم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين ، هي معدات تهم قسم كوفيد 19 وقسم تصفية الدم وقسم النساء والتوليد ، مؤكّدا أنها كانت مفقودة منذ حوالي ال 5 سنوات وفق قوله .وأضاف في ذات السياق أن دفعة ثانية من التجهيزات الطبية ستصل بعد عيد الفطر لذات المستشفى وذلك بهدف معاضدة مجهودات اطاراته الطبية وشبه طبية وتحسين وتطوير الخدمات الصحية به .يشار إلى أن المستشفى الجهوي بالقصرين تسلّم في مناسبات سابقة عدّة تجهيزات ومعدات طبية في شكل هبة آخرها آلة للتصوير و الكشف والتقصي عن أورام الثدي تقدر كلفتها ب550 ألف دينار في إطار برنامج " الصحة عزيزة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى دعم الخطوط الصحية الأمامية على المستويين الجهوي والمحلي علما بأن تجهيزات أخرى بقيمة جملية تناهز ال 5 مليون دينار ستصل الجهة على دفعات على امتداد سنة 2021 ضمن نفس البرنامج المذكور.