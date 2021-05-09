   Om Kalthoum - أنساك  

القصرين : المستشفى الجهوي يتدّعم بتجهيزات طبية مختلفة

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 08:04 قراءة: 0 د, 58 ث
وات - تدّعم ، المستشفى الجهوي بالقصرين ، يوم السبت ، بدفعة أولى من التجهيزات الطبية المختلفة تناهز قيمتها الجملية مليوني دينار وذلك ببادرة من عدد من أبناء الجهة المقيمين بالخارج و جمعيات مدنية ناشطة بألمانيا وتونس وفق المواطن أصيل القصرين المقيم ببلجيكا ، الأمجد بوزيدي.

وبيّن بوزيدي في تصريح إعلامي أن التجهيزات والمعدات الطبية التي تم جلبها اليوم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين ، هي معدات تهم قسم كوفيد 19 وقسم تصفية الدم وقسم النساء والتوليد ، مؤكّدا أنها كانت مفقودة منذ حوالي ال 5 سنوات وفق قوله .
وأضاف في ذات السياق أن دفعة ثانية من التجهيزات الطبية ستصل بعد عيد الفطر لذات المستشفى وذلك بهدف معاضدة مجهودات اطاراته الطبية وشبه طبية وتحسين وتطوير الخدمات الصحية به .

يشار إلى أن المستشفى الجهوي بالقصرين تسلّم في مناسبات سابقة عدّة تجهيزات ومعدات طبية في شكل هبة آخرها آلة للتصوير و الكشف والتقصي عن أورام الثدي تقدر كلفتها ب550 ألف دينار في إطار برنامج " الصحة عزيزة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى دعم الخطوط الصحية الأمامية على المستويين الجهوي والمحلي علما بأن تجهيزات أخرى بقيمة جملية تناهز ال 5 مليون دينار ستصل الجهة على دفعات على امتداد سنة 2021 ضمن نفس البرنامج المذكور.

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