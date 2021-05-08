عضو الحملة الوطنية للتلقيح تؤكد أن بإمكان المواطن المدعو إلى التلقيح الاستظهار بالرسالة النصية من أجل تسهيل تنقله

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أكدت عضو مكلفة بلوجستية التلقيح بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" ورئيس قسم الصيدلة إيناس الفرادي اليوم السبت أن بإمكان المواطن المدعو للتلقيح خلال فترة الحجر الصحي الشامل بداية من يوم غد الأحد وإلى غاية 16 ماي الجاري الاستظهار بالرسالة النصية المبعوثة من "ايفاكس" للسلط الأمنية من أجل تسهيل تنقله لمركز التلقيحوأشارت إيناس الفرادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية التلقيح الوطنية ضد كورونا ستتواصل خلال فترة الحجر الصحي باعتبارها عملية استعجالية لا يمكن تأجيلها او تأخيرها، داعية المواطنين إلى التسجيل بكثافة في منظومة "ايفاكس" الموضوعة للغرضوأفادت الفرادي أن نسق التلاقيح ضد كوفيد-19 ارتفع أمس الجمعة مقارنة بالأيام الفارطة، لافتة أنه تم تطعيم قرابة 20 ألف شخصا في 51 مركزا خاص بالتلقيح ضد فيروس كورونا في مختلف ولايات الجمهوريةوكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن أمس الجمعة قرار الحجر الصحي الشامل في تونس خلال الفترة من 9 الى 16 ماي الجاري المتزامنة مع عيد الفطر وذلك للحد من انتشار فيروس كوروناوأوضح المشيشي أن الحجر الصحي الشامل يقضي بفرض إغلاق كل القطاعات باستثناء الأنشطة الحيوية ومنع التنقل وتعليق الانشطة الاقتصادية ماعدا الانشطة الأساسية والحيوية .