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أريانة: القبض على شخص محل 30 منشور تفتيش تعلقت به أحكام باتة تفوق 125 سنة سجنا

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 22:59 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - أفاد مصدر أمني أن فرقة الارشاد بأريانة المدينة تمكنت، يوم الجمعة، بعد تحريات ميدانية ومجهود أمني جماعي من القبض على شخص محل 30 منشور تفتيش لعدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة، تعلقت به أحكام باتة تفوق 125 سنة سجنا.

وأضاف ذات المصدر أنّ المعني بالأمر كان يستعمل في تنقلاته هوية مزيفة تخص أحد أقاربه ، مشيرا إلى أنه تم بعد القبض عليه والتعريف بهويته الأصلية، تقديمه إلى فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة لمواصلة الأبحاث في شأنه .

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