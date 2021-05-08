جلسة عمل حول متابعة تنفيذ قرارات اللّجنة المشتركة 5+ 5 بين الحكومة والاتحاد اللتونسي للفلاحة والصيد البحري

في اطار متابعة تنفيذ قرارات اللّجنة المشتركة 5+5 المنبثقة عن جلسات العمل المنعقدة بين الحكومة والاتحاد اللتونسي للفلاحة والصيد البحري، التأمت يوم الجمعة 07 ماي 2021 جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتحت اشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة محمد الفاضل كريّم ووزير التّجارة، وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، وذلك بحضور رئيسي الديوانين وعدد من المديرين العامين والإطارات التابعة للوزارتين وللمنظمة المهنية.وقد تم خلال الجلسة عرض ومناقشة تقدم تنفيذ مجموعة من القرارات وخاصة مزيد التحكم في أسعار مدخلات الأعلاف وضبط هيكلة لتسعيرها وتكوين لجنة فنية مشتركة تضم مختلف المتدخلين في قطاع الأعلاف لإيجاد تصور للإصلاحات الهيكاية على مستوى الأسعار والجودة.وفي ما يتعلق بمنظومة الألبان التي تشهد في هذه الفترة ذروة في الانتاج فقد تم التباحث حول الآليات والحلول الكفيلة بامتصاص فائض الانتاج على غرار التجفيف والتحويل والتصديرى وذلك قصد المساهمة في مساعدة الفلاح عل التسويق ضمانا لديمومة هذه المنظومة.كما تم الاتفاق على تثبيت العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الاقمار الاصطناعية والإسراع في تنقيح النصوص القانونية ذات العلاقة.وقد تم التأكيد خلال الجلسة على تسريع تنفيذ القرارات من خلال الحرص على متابعة تقدم الملفات ومزيد التنسيق بين الإدارات المعنية بتنفيذ هذه القرارات وتنظيم جلسات دورية بمشاركة كل الأطراف المعنية وبالتنسيق مع مختلف الهياكل المهنية وتوخي نفس التمشي التشاركي لإيجاد الحلول الملائمة.