وزارة الصناعة تمنح 19شركة عمومية و عدة شركات خاصة تؤمن صناعات حيوية استثناء للنشاط خلال مدة الجحر

تبعا للإجراءات الهادفة للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا والمعلن عنها من قبل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بتاريخ 7 ماي 2021 والقاضية بإقرار حجر صحي شامل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021، تُعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم كافة الناشطين في القطاعات الراجعة لها بالنظر بما يلي:- التقيّد بتوقيت حظر التّجوّل: من الساعة السابعة مساء بعد الزّوال إلى الخامسة صباحا أيّام 09 و10 و11و 12 و13 و14 و15 و16ماي 2021 إلى غاية إشعار لاحق.⦁ المواد الغذائيّة والاستهلاكية⦁ الصناعات الصيدلانية⦁ مواد التنظيف.⦁ التعبئة والتغليف⦁ منتجات الوقاية الصحية الذاتية⦁ المؤسسات التي لها التزامات أكيدة على مستوى التصدير والمؤسسات التي لها أساليب إنتاج على غرار الأفران على أن يتم الإبقاء فقط على العدد الأدنى الممكن من العمالوإذ تؤكد الوزارة على ضرورة التّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بكلّ نشاط والالتزام بها, فإنها تدعو المؤسسات الصناعية الناشطة في هذه القطاعات الحيوية إلى التنسيق مع السلط الجهوية لتمكين الأعوان عند الاقتضاء من التنقل بصفة حصرية من وإلى مقرات عملهم.وباعتبار خصوصية الأنشطة الحيوية التي تتولى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تسييرها، فقد تقرر منح استثناءات لأعوان واطارات الشركات والمؤسسات العمومية تحت الاشراف للتنقل خلال فترة الحجر الصحي الشامل الذي تم إعلانه في إطار خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا والذي حدد سريان مفعوله ابتداء من اليوم الأحد 09 ماي 2021 من الساعة منتصف الليل الى يوم الأحد 16 ماي 2021 على الساعة الخامسة صباحا.⦁ الشركة التونسية للكهرباء والغاز⦁ الشركة التونسية لصناعات التكرير⦁ الشركة الوطنية لتوزيع البترول⦁ المجمع الكيميائي التونسي⦁ شركة فسفاط قفصة⦁ شركة جبل الجريصة⦁ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية⦁ شركة النقل بالأنابيب بالصحراء⦁ الشركة التونسية للتنقيب⦁ شركة النقل بواسطة الانابيب⦁ الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية⦁ الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط⦁ الشركة التونسية لمواد التزييت⦁ الشركة الفرنسية التونسية للبترول⦁ شركة الاستغلال والبحث عن النفط بالبلاد التونسية⦁ شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية⦁ الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول⦁ شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب⦁ الشركة الوطنية لتوزيع البترول – عجيل⦁ شركة طوطال⦁ شركة فيفيو انرجي (علامة "شال")⦁ شركة ليبيا اويل (أولى انرجي)⦁ شركة ستار اويل⦁ شركة بوطاغاز⦁ شركة موتوكوب