مركز "كوثر" يعلن عن فتح باب الترشح لاختيار 35 امرأة من باجة ومدنين للمشاركة في برنامج تدريب ومرافقة مجاني مفتوح للنساء

أعلن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) عن فتح باب الترشح لاختيار 35 امرأة من ولايتي باجة ومدنين للمشاركة في برنامج تدريب ومرافقة ودعم متكامل ومجاني مفتوح للنساء، على ان يكون يوم 1 جوان 2021 اخر أجل لتقديم الترشحات.ويتوزع هذا البرنامج التدريبي، وفق بلاغ لمركز "كوثر" تلقته (وات) الجمعة، إلى مسار تدريبي أول يهم الراغبات في بعث مشروعهن الخاص في قطاع صناعة الأجبان بولاية باجة، ومسار تدريبي ثان مخصص للراغبات في إيجاد فرص عمل في قطاع تحويل منتوجات الصيد البحري وخاصة سرطان البحر الأزرق بولاية مدنين.ويتعين على المترشحات ان يتوفر فيهن شرط التمتع بالجنسية التونسية وان تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة ولا يعملن ولا يتلقين أية تكوين مهني أو دراسي حاليا.وفي ولاية باجة (المسار التدريبي 1)، سيتم تكوين ومرافقة 15 سيدة وشابة بهدف تدعيم قدراتهن ومهارتهن حسب نموذج الابتكار الاجتماعي الريفي بما يساعدهن على بعث مؤسسات أو تعاونيات، فيما يهدف المسار التدريبي 2 في ولاية مدنين، إلى تحفيز مشاركة المرأة في قطاع الأغذية الزراعية، لاسيما في مجال تحويل منتجات الصيد البحري وعلى وجه الخصوص سرطان البحر الأزرق.وسيمكن المسار التدريبي 2 من تكوين ومرافقة 20 سيدة وشابة بهدف تدعيم قدراتهن ومهارتهن حسب نموذج الابتكار الاجتماعي الريفي بما يساعدهن على الحصول على وظيفة مستدامة في القطاع.ويحتوي كل مسار تدريبي على 600 ساعة موزعة على 10 أشهر تنطلق في شهر جوان 2021 وتنتهي في شهر مارس 2022 ويضم المسار التدريبي، دورات تدريبية حضورية وأخرى عن بعد وحصص أشغال تطبيقية وزيارات ميدانية في مجالات مهارات تطوير الأعمال، الترويج والتسويق الرقمي، وتقنيات الإنتاج وحفظ الصحة والتمكين الرقمي والابتكار الاجتماعي والادماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.كما تمت برمجة حصص مرافقة مختصة في المجالات القانونية والإدارية، والمالية، والتجارية، والتقنية وأيضا في التنمية البشرية. بالإضافة إلى إمكانية تمكين بعض المشاركات، حسب المسار التدريبي المتبع، من منحة مالية وفرصة المشاركة في مخيم تدريب في صقلية بإيطاليا.وأشار البلاغ الى ان هذا البرنامج التدريب المجاني المفتوح للنساء، ييندرج في إطار تنفيذ مركز "كوثر" لمشروع "اينوف اقرو ووماد" InnovAgroWoMed بتونس، وهو مشروع ممول بنسبة 87 % من الاتحاد الأوروبي ويهدف أساسا إلى تقليص نسب الفقر وتحقيق الادماج الاجتماعي عبر حلول مبتكرة لتطوير نسبة وكيفية مشاركة المرأة في قطاع الأغذية الزراعية سواء كعاملة أو موظفة أو كباعثة مشروع في القطاع.