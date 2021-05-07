الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 7 ماي 2021

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المنستير: تسجيل 4 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 03 وفيات و45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

نابل-كوفيد19: تسجيل 6 وفيات و90 إصابة جديدة

جندوبة: تسجيل 05 وفيات و105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

القصرين: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 384 حالة وفاة والإصابات إلى 10 آلاف و370 إصابة

تطور مجموع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير، إلى 485 حالة وفاة منها 4 وفيات جديدة، و18 ألفا و397 إصابة من بينها 42 إصابة جديدة منذ ظهور الوباء وإلى غاية يوم 5 ماي الجاري، وفق آخر حصيلة محيّنة صدرت اليوم عن الإدارة الجهوية للصحةوبلغ مجموع الوفيات المسجلة خلال 14 يوما الأخيرة (من 24 أفريل إلى 5 ماي) 37 حالة وفاة أي معدل 2 فاصل 64 حالة وفاة يوميا، وتراوح عدد الوفيات يوميا بين وفاة واحدة و6 وفيات سجلت يومي 28 أفريل الماضي و3 ماي الجاري.وسجلت معتمدية المنستير 21 إصابة جديدة في حين توزعت بقية الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 7 إصابات بزرمدين، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات ببنبلة، وإصابتين بالوردانين، وإصابتين بالساحلين، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بالمكنين، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني.وشهدت الجهة تعافي مجموع 16 ألفا و398 حالة منها 104 حالات جديدة، في حين مازالت الجهة تعدّ 1510 حالات نشطة منها 101 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية وبعدد من المصحات الخاصة بولاية المنستير، وتقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 26 حالة بقسم الإنعاش والعناية المركزة و30 حالة أخرى بأقسام أخرى به.وتراجعت النسبة الجهوية لاشغال أسرة "كوفيد" إلى غاية 5 ماي الجاري إلى 66 في المائة مقابل 70 فاصل 6 في المائة إلى حدودّ يوم 4 ماي الجاري.ومن جهة اخرى، سجل أعوان الصحة بالمركزين الجهويين للتلقيح ضدّ "كوفيد19" عدد 1 بالمنستير وعدد 2 بقصر هلال امس الخميس مجموع 26 ألفا و702 من الأشخاص الملقحين من بينهم8754 شخصا تلقوا الجرعة الثانية في حين تخلف أمس 159 شخصا من مجموع 1323 شخصا وجهت لهم ارسالية تدعوهم للتوجه إلى أحد المركزين لتلقي التلقيح.وعاينت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير مرور معتمدية زرمدين إلى مستوى اختطار "مرتفع جدّا" حيث بلغت الإصابات 101 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة (إلى غاية يوم 5 ماي)، ليصبح مجموع المعتمديات ذات مستوى اختطار "مرتفع جدّا" 10 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستيروحافظت معتمديتي المكنين وجمال على مستوى اختطار "مرتفع" وبني حسان على مستوى اختطار "متوسط"، وتصنف ولاية المنستير كولاية ذات مستوى اختطار "مرتفع جدّا" بلغ فيها المعدل الجهوي للإصابات خلال 14 يوما الأخيرة 144 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الجمعة في حصيلة جديدة لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد بالجهة، 03 حالات وفاة و45 إصابة جديدة مؤكدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 100 عينة رفعت بتاريخ 05 مايوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 252 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7999، تماثل منهم 7519 شخصا للشفاء، في حين انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 47 حالة منها 14 حالة موزعة بين اقسام الانعاش والعلاج المركزولايزال 480 شخصا يخضعون للحجر الصحي، أكثر من نصفهم بمدينة الكاف، وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة، وفق ما ورد في نفس التحيين اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس "كورونا" بالجهةوتواصل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) توجيه الدعوات إلى المواطنين لمواصلة التقيد بالبروتوكول الصحي في كل جوانبه باعتباره يمثل حسب قوله "الخيار الأسلم" للتوقي من الإصابة بعدوى الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة كافة المواطنينسجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بولاية نابل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (أعمارهم بين 51 و77 سنة) توزعت حسب المعتمديات على معتمدية منزل تميم بحالتين، وحالة واحدة بكل من نابل، وبني خلاد، والميدة، وقليبية ، وبذلك يرتفع مجموع الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 634 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة ذاتها في تحيينها الدوري في علاقة بانتشار الوباء.وأورد ذات التحيين، الصادر اليوم الجمعة، أن التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 330 تحليلا أسفرت عن تسجيل 90 إصابة جديدة بالوباء، بلغ معها مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 19673 حالة.وفي المقابل، تراجع عدد الحالات النشيطة من 1529 حالة إلى 1494 حالة، وبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 131 حالة، وفق ذات المصدر.توفي اول امس الاربعاء بولاية جندوبة، 05 مصابين بفيروس "كورونا" المستجد، حالتين بجندوبة المدينة، وحالتين بمعتمدية غار الدماء، وحالة واحدة بمعتمدية بلطة بوعوان، ليرتفع عدد المتوفين بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 229 شخصا، وفق ما ورد في تقارير محيّنة صادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة.كما اصيب بين يومي 3 و5 ماي الجاري 105 اشخاص بالفيروس، وذلك بعد رفع 267 عينة للتحليل، ليرتفع عدد المصابين الى 4014 مصابا.وشهد عدد الإصابات تطورا ملحوظا، شمل مختلف المعتمديات، حيث انضاف 23 مصابا الى معتمدية جندوبة، و23 إصابة الى معتمدية بوسالم، واصابتين بمعتمدية بلطة بوعوان، و44 إصابة بمعتمدية غار الدماء، واصابة واحدة بمعتمدية وادي مليز، واصابتين بمعتمدية فرنانة، و04 إصابات بمعتمدية عين دراهم، و05 إصابات بمعتمدية طبرقة.إرتفعت حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية القصرين منذ بدء موجته الثانية إلى حدود اليوم الجمعة إلى 384 حالة وفاة، كما إرتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 10 آلاف و370 إصابة من جملة 31282 تحليلا مخبريا، وفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة.وأورد ذات التحيين أن جهة القصرين سجلت خلال ال14 يوما المنقضية 48 حالة وفاة جراء الوباء و1318 إصابة أغلبها بمدينة القصرين التي تضم معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية والزهور ب717 إصابة و22 وفاة تليها معتمديات سبيطلة ب154 إصابة و9 حالات وفاة، وتالة ب97 إصابة و4 حالات وفاة، وسبيبة ب84 إصابة و3 حالات وفاة، وفريانة ب71 إصابة و5 حالات وفاة، وفوسانة ب54 إصابة وحالة وفاة واحدة، وحاسي الفريد ب50 إصابة وصفر حالة وفاة، والعيون ب34 إصابة وحالة وفاة واحدة، وماجل بلعباس ب26 إصابة و2 حالات وفاة، وحيدرة ب21 إصابة وحالة وفاة واحدة، وتأتي معتمدية جدليان في المرتبة الأخيرة ب10 إصابات وصفر حالة وفاة .وكان كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة منصف المحمدي قد وصف أمس الخميس في تصريح ل(وات) الوضع الوبائي الحالي بالجهة ب"المتأزم"، مشدّدا على ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية وترك الإستهتار والتزام الحذر واليقظة والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة وبمختلف جهات البلاد.وبيّن بالمناسبة أن عدد الحالات المقيمة حاليا بالمستشفيات المحلية ال6 بالجهة والمستشفى الجهوي، بلغت 130 حالة، منهم 7 حالات في العناية المركزة، مؤكدا أن طاقة إستيعاب كافة المؤسسات الصحية بالولاية بلغت أقصاها.وجدّد دعوته لكافة المواطنين الى المبادرة بالتسجيل في منصة التلاقيح نظرا لأهميته في مقاومة الوباء، مبرزا أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجهة منذ بداية الحملة إلى حدّ الآن ناهز ال11 ألفا من مهني الصحة وكبار السن.