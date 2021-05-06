مسؤول بوزارة التربية يوضح شروط انتفاع التلاميذ بالمنحة المدرسية

أفاد مدير النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية هيمان كمون، اليوم الخميس، أن الانتفاع بالمنحة المدرسية العينية التي وضعتها وزارة التربية على ذمة التلاميذ المقيمين وأنصاف المقيمين بالمبيتات يستند إلى عدد من المعايير والشروط.
وحددت وزارة التربية، وفق ما أفاد به كمون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، خمسة معايير للبت في مدى أهلية التلاميذ في الحصول على المنحة العينية ،والمتمثلة في إعفائهم من سدادا معاليم الإقامة أو نصف الإقامة بالمبيتات بصفة كلية أو سداد نصف المبلغ فقط.
وتتمثل المعايير في حمل التلميذ لإعاقة ووضعية أبويه (مطلقين، او وفاة أحدهما أو كلاهما) وعدد الإخوة المزاولين للدراسة والذين لا يتمتعون بالمنحة الدراسية والدخل السنوي للعائلته ووسيلة النقل التي يعتمدها للوصول الى مدرسته.
وعلى التلاميذ الراغبين في الحصول على هذه المنحة تقديم مطالبهم في الغرض عبر المنصة الرقمية للخدمات المدرسية الموضوعة على ذمتهم في الموقع الالكتروني https://scolarite.education.tn/parent ، ومن ثمة ايداع ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت توفر معيار واحد أو أكثر، من المعايير السالف ذكرها ، بإدارة المؤسسة التربوية التي ينتمون اليها.
وأفاد كمون أن قيمة الإقامة كاملة للتلاميذ تختلف من مدرسة إلى أخرى و لكنها تعادل تقريبا 165 دينار سنويا.
وذكر كمون أن تقديم المطالب عبر المنصة ينطلق اليوم الخميس 6 ماي الجاري بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي ويتواصل إلى غاية 5 جوان 2021، في حين
يكون تاريخ 30 جوان آخر أجل لتقديم الوثائق المكونة لملف المطلب بإدارة المؤسسة التربوية المنتمي إليها التلميذ.
وفي ما يتعلق بتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فقد انطلق التسجيل بالمنصة منذ يوم 3 ماي الفارط ويتواصل إلى غاية 2 جوان 2021 ويجب تقديم الوثائق المكونة لملف المطلب في أجل لا يتجاوز 26 جوان بإدارة المؤسسة التربوية المنتمي إليها التلميذ.
وحددت وزارة التربية، وفق ما أفاد به كمون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، خمسة معايير للبت في مدى أهلية التلاميذ في الحصول على المنحة العينية ،والمتمثلة في إعفائهم من سدادا معاليم الإقامة أو نصف الإقامة بالمبيتات بصفة كلية أو سداد نصف المبلغ فقط.
وتتمثل المعايير في حمل التلميذ لإعاقة ووضعية أبويه (مطلقين، او وفاة أحدهما أو كلاهما) وعدد الإخوة المزاولين للدراسة والذين لا يتمتعون بالمنحة الدراسية والدخل السنوي للعائلته ووسيلة النقل التي يعتمدها للوصول الى مدرسته.
وعلى التلاميذ الراغبين في الحصول على هذه المنحة تقديم مطالبهم في الغرض عبر المنصة الرقمية للخدمات المدرسية الموضوعة على ذمتهم في الموقع الالكتروني https://scolarite.education.tn/parent ، ومن ثمة ايداع ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت توفر معيار واحد أو أكثر، من المعايير السالف ذكرها ، بإدارة المؤسسة التربوية التي ينتمون اليها.
وأفاد كمون أن قيمة الإقامة كاملة للتلاميذ تختلف من مدرسة إلى أخرى و لكنها تعادل تقريبا 165 دينار سنويا.
وذكر كمون أن تقديم المطالب عبر المنصة ينطلق اليوم الخميس 6 ماي الجاري بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي ويتواصل إلى غاية 5 جوان 2021، في حين
يكون تاريخ 30 جوان آخر أجل لتقديم الوثائق المكونة لملف المطلب بإدارة المؤسسة التربوية المنتمي إليها التلميذ.
وفي ما يتعلق بتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فقد انطلق التسجيل بالمنصة منذ يوم 3 ماي الفارط ويتواصل إلى غاية 2 جوان 2021 ويجب تقديم الوثائق المكونة لملف المطلب في أجل لا يتجاوز 26 جوان بإدارة المؤسسة التربوية المنتمي إليها التلميذ.
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