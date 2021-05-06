مطـار النفيضة الحمامات الدولي يستقبل الخميس رحلتين من سانت بطرسبـرغ وموسكو بعد توقف طويل للحركة الجوية

وات -

استقبل مطار النفيضة الحمامات الدولي، اليوم الخميس، رحلة سياحية قادمة من موسكو، وعلى متنها 78 راكبًا من الجنسية الروسية، وذلك بعد الإعلان عن بداية الموسم السياحي في 19 أفريل 2021، وبعد توقف الحركة الجوية منذ نوفمبر2020 بسبب انتشار وباء كوفيدـ19 .ومن المنتظر أن يستقبل كذلك مطار النفيضة الحمامات الدولي اليوم الخميس على الساعة 15.55 رحلته السياحية الثانية، والقادمة من سانت بطـرسبرغ (روسيا)، وعلى متنها 189 راكبًا من الجنسية الروسية.وأوضح بلاغ صادر عن شركة "تاف تونس"، حصل مكتب "وات" بسوسة على نسخة منه، أن كلا الرحلتين تابعتين لشركتي Rossiya و Royal flight اللتان ستقوم كل منهما بتنظيم رحلة أسبوعية إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي حتى نهاية شهر ماي 2021 (الرحلات المؤكدة)، على أمل أن يؤدي هذا الاستئناف للرحلات في المطار إلى استئناف النشاط السياحي في تونس.وأكد بلاغ الشركة أن السياح الروس اختاروا تونس كوجهة سياحية عبر مطار النفيضة الحمامات الدولي في إطار رحلات سياحية منظمة ومؤطرة، حيث استظهروا بالخصوص عند التسجيل بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار"RT-PCR" الذي لم تمض عىل اجرائه 72 ساعة. كما قاموا بملء الاستمارة المضمنة بتطبيقة وزارة الصحة بالمعلومات اللازمة، وذلك قبل موعد رحلة القدوم باتجاه البلاد التونسية.وسيلتزم السياح الروس بتطبيق أحكام البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وذلك بالتقيد بالمجموعات المؤطرة (الفوج) عند الوصول إلى تونس وعند استعمال النقل السياحي وعند الإقامة والتنقل.وأكد بلاغ شركة "تاف تونس" حرص الشركة المشغلة لمطاري النفيضة الحمامات والمنستير الحبيب بورقيبة الدوليين على الامتثال لمقتضيات البروتوكول الصحي طوال الرحلة، وضمان حماية المسافرين والأعوان وكافة مستخدمي المحطة الجوية.جدير بالتذكير أن مطار النفيضة الحمامات الدولي كان استقبل يوم الخميس 29 أفريل الماضي، رحلته السياحية الأولى بعد توقف الحركة الجوية بالمطار منذ نوفمبر 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث حطت طائرة قادمة من مدينة سانت بطـرسبرغ الروسية وعلى متنها 184 راكبًا من السياح الروس. كما استقبل مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، الواقع تحت تصرّف شركة تاف تونس، في نفس اليوم، 185 سائحا روسيا كانوا على متن طائرة قادمة من العاصمة الروسية موسكو.يشار إلى أن شركة "تاف تونس"، وفق نص ذات البلاغ الصادر اليوم الخميس، وبعد استيفائها لمتطلبات وتوصيات السلامة ضد مخاطر كوفيد-19، تعتبر أول مشغل للمطارات في القارة الأفريقية يوقع على بروتوكول الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) حول تدابير استئناف الحركة الجوية بأمان في مواجهة مخاطر Covid-19.ويذكر أيضا أن مطاري النفيضة الحمامات والمنستير الحبيب بورقيبة الدوليين، هما مطاران معتمدان دوليا من حيث الصحة والسلامة، وذلك لحصولهما على شهادة بروتوكول الصحة المتطابق مع جميع التوصيات ومتطلبات السلامة في مواجهة مخاطر كوفيد 19 من المجلس الدولي للمطارات.