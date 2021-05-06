العائدات السياحية التونسية تتراجع بنسبة 55 بالمائة مع موفى أفريل 2021

وات -

تراجعت العائدات السياحية بنسبة 55 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي.وتقلصت قيمة العائدات السياحية بمبلغ 3ر536 مليون دينار، لتصل إلى مستوى 2ر439 مليون دينار مع موفى أفريل 2021.وكانت الحكومة قد أقرت اجراءات لفائدة مهنيي القطاع السياحي التونسي قصد مواجهة تداعيات جائحة كورونا، التّي أثّرت بشكل كبير على النشاط السياحي وساهمت في توقفه.ووضعت وزارة السياحة استراتيجيّة لضمان انتعاشة النشاط السياحي، في أفضل الظروف، ما بعد الأزمة الصحيّة جرّاء انتشار وباء كورونا، ذلك ما تقدّم به مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية، محمّد معز بلحسين، في حديث أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).وترتكز الاستراتيجيّة، خاصّة، على تنويع العرض السياحي ودفع الطلب على المستويين الداخلي والدولي، فضلا عن الترويج للاستثمار السياحي وضمان ديمومة القطاع.