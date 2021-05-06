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منح الصبغة الجامعية لـ8 أقسام طبية بالمستشفيين العسكريين ببنزرت وقابس

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 14:44 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - صدر بالرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 4 ماي الجاري قرار من وزير الدفاع الوطني ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 أفريل 2021 يقضي بمنح صبغة جامعية ل8 أقسام طبية بكل من المستشفى العسكري ببنزرت والمستشفى العسكري بقابس

وتتمثل الأقسام الأربعة التي سيقع منحها صبغة جامعية بالمستشفى العسكري ببنزرت حسب ما جاء في العدد 39 من الرائد الرسمي، قسم طب الأسنان وقسم الأشعة وقسم الطب الباطني وقسم أمراض الرئة والحساسية


كما صدر في نفس العدد للرائد الرسمي، قرار بمنح الصبغة الجامعية لأربعة أقسام بالمستشفى العسكري بقابس وهي قسم التخدير والإنعاش وقسم جراحة العظام والكلوميات وقسم أمراض الرئة والحساسية وقسم الطب الاستعجالي.

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