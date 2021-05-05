صدور قرار بالرائد الرسمي ينقح شروط القبول بالمدارس الإعدادية النموذجية

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تضمن الرائد الرسمي المنشور بتاريخ الثلاثاء 4 ماي 2021 قرارا جديدا من وزير التربية يتعلق بتنقيح شروط القبول بالمدارس الإعدادية النموذجية.وعوّض القرار الجديد الفصل 16 من القرار المؤرخ في 29 جويلية سنة 2019 والمتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بفصل جديد.ونصص الفصل 16 الجديد على أن يقع التصريح بقبول المترشحين المتحصلين على معدل عام في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية لا يقل عن 15 من 20.كما سمح الفصل الجديد بإمكانية قبول المرشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين الأول إلى حد استنفاد طاقة الاستيعاب على ألا يقل المعدل المطلوب عن 14 من 20.وحددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2021-2022 ب 3550 مركزا (نظام نصف إقامة ونظام إقامة كاملة) موزعين على 27 مندوبية جهوية للتربية في كامل البلاد.ويجب أن يتوفر في المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية شرطان أساسيان هما عدم الرسوب بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي، وعدم تجاوز 13 سنة من العمر في 15 سبتمبر من السنة الدراسية التي تجرى فيها المناظرة.