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بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف عمومي بجندوبة بتهمة الارتشاء

Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 22:09 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف عمومي احتفظ به منذ يوم امس الاثنين بعد ضبطه وهو بصدد استلام رشوة لتسوية وضعية شخص وتمكينه من الحصول على بطاقة علاج مجاني.

ووجهت النيابة العمومية للموظف الموقوف وهو اخصائي اجتماعي يعمل بوحدة الشؤون الاجتماعية بمعتمدية جندوبة الشمالية والذي نصبت له فرقة الشرطة العدلية بجندوبة كمينا أشرفت عليه النيابة العمومية "قبول موظف عمومي لنفسه بدون وجه حق عطايا ومنافع لفعل امر من علائق وظيفته وتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته" استوجبت احالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة والذي اصدر في شانه بطاقة إيداع بالسجن المدني ببلاريجيا لاستكمال الأبحاث التحقيقية.




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