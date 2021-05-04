زغوان : المصادقة على 52 نيّة استثمارفي قطاع الصناعة والخدمات بقيمة 5ر47 مليون دينار خلال الأشهر الأربع الأولى لسنة 2021

وات -

- صادقت وكالة النّهوض بالصناعة والتجديد في زغوان خلال الأشهر الأربع الأولى لسنة 2021 على 52 نيّة استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات في ولاية زغوان بحجم استثمارات قدر بحوالي 47 فاصل 5 مليون دينار وفق ما ذكرته إيناس الواعر المديرة الجهوية للوكالة في تصريح اليوم لـمراسل ( وات).زأوضحت أن نوايا الاستثمارالتي تمت المصادقة عليها في قطاع الصناعة بلغت 28 مشروعا بقيمة 45 فاصل 6 مليون دينار ستوفّر وفق تقديرات أصحاب المشاريع حوالي 600 موطن شغل ، وقدرت قيمة 24 نيّة استثمار مصادق عليها في قطاع الخدمات بـ 1 فاصل 9 مليون دينارا ستساهم في خلق 80 موطن شغل.وأشارت إيناس الواعر غلى أنّه تمّ تسجيل تراجع في حجم الاستثمارات في القطاعين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 قدّر بحوالي 10 ملايين دينار ، حيث تمت المصادقة على 55 نيّة استثمار بقيمة 55 فاصل 2 مليون دينار ، ويعزى هذا التراجع حسب تقديرها إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية التي تشهدها البلاد وحالة الغموض التي يعيشها المستثمرون في ظل هذا الوضع.