الجمعة التونسية لعلوم الفلك: رصد هلال شوّال لن يكون ممكنا مساء 11 ماي 2021

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افادت الجمعية التونسية لعلوم الفلك أنّ رصد هلال شوّال 1442 هجري، مساء 11 ماي 2021، لن يكون ممكنا و أنّ رؤية الهلال ستكون ممكنة بالآلات البصريّة مساء 12 ماي 2021 من كلّ البلاد الإسلاميّة مع إمكانيّة رصده بالعين المجرّدة من وسط القارّة الإفريقيّة، وعليه فإنّ غرّة شوّال، اول ايام عيد الفطر، فلكيّا لهذه السّنة ستكون يوم 13 ماي 2021.واكدت هيئة الحسابات الفلكية والبهت بالجمعية التونسية لعلوم الفلك، التي قدمت معطيات حول رؤية هلال شوّال 1442 هجري، أنّ الاعلان عن دخول هذا الشّهر يبقى من صلاحيّات سماحة مفتي الجمهورية التونسية.وتبين المعطيات ان اقتران آخر شهر شوّال 1442 هجريّ بين القمر والشّمس، يقع يوم 11 ماي 2021 عند السّاعة 18 و59 دقيقة و56 ثانية حسب التّوقيت الكونيّ، بعد شهر قمريّ طويل هو الأطول في هذه السّنة، إذ بلغت مدّته 29,6867714 يوما، أي أطول من الشّهر القمريّ الوسطيّ بـ 3 ساعات و 45 دقيقةوسيكون سير القمر اليوميّ الأبطأ هذه السّنة، زد على ذلك وجود القمر قرب موضع الأوج، الّذي يصله سويعات قليلة بعد الاقتران يوم 11 ماي 2021 على السّاعة 21 و 53 دقيقة توقيت كونيّ على مسافة من مركز الأرض قدرها 406512 كم، وكونه جنوب دائرة البروج ما يجعل ارتقاءه فوق الأفق في اللّيالي الأولى من شوّال بطيئا بالرّغم من عظم الزّاوية بين الأفق المحلّيّ ودائرة البروج.ولاحظت ان الخريطة المرسومة عن طريق برنامج مواقيت دقيقة، تبين أنّ رصد الهلال محال مساء 11 ماي 2021 من كامل الكرة الأرضيّة. وسيكون بدء رصد هلال شوّال 1442 هـ، مساء يوم 12 ماي 2021، بالوسائل البصريّة من أقصى غرب المحيط الهادي وبالعين المجرّدة من غرب القارّة الإفريقيّة وهذا حسب معيار عودة. كما يتوافق المعياران الآخران، وهما معيارا يالوب ومرصد جنوب إفريقيا، مع معيار عودة.واوضحت الجمعية انه محلّيّا في مدينة تونس، ومع غروب شمس 29 رمضان 1442 هجري الموافق لـ 11 ماي 2021، واستنادا الى معطيات حسابية دقيقة، سيكون من المستحيل رصد الهلال في مساء ذلك اليوم. بينما سيكون من السّهل رصده بالآلات الفلكيّة مع إمكانيّة ذلك بالعين المجرّدة مساء 12 ماي 2021.كما سيكون رصد الهلال مستحيلا بالنّسبة لمكّة المكرّمة، مساء 11 ماي 2021، بينما سيكون ذلك مساء 12 ماي 2021، ممكنا بالآلات البصريّة وبصعوبة بالغة بالعين المجرّدة، وفق المصدر ذاته.واشارت الى أنّ معيار الجمعيّة التّونسيّة لعلوم الفلك يؤكّد دخول شهر شوّال في مساء يوم 12 ماي 2021 في كلّ العالم الإسلاميّ.