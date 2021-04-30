   Om Kalthoum - فكروني  

الرابطة 2- درصاف القنواطي تدير لقاء امل حمام سوسة ونادي حمام الانف

Publié le Vendredi 30 Avril 2021 - 13:45 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - تم تعيين الحكمة درصاف القنواطي لادارة لقاء امل حمام سوسة ونادي حمام الانف الذي سيقام غدا السبت بملعب المنزه لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وكان الفريقان ضمنا عودتهما الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد خوض مرحلة الصعود.


ويذكر انه في صورة انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الاصلي يتم المرور مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد البطل.

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