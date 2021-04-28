بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: نتائج الجولة الثالثة من مرحلة التتويج

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم الاربعاء:في قاعة ساقية الزيتنادي ساقية الزيت - النادي الافريقي 31 - 24في القاعة الأولمبية بسوسةالنجم الساحلي - نادي قصور الساف 26 - 20في قاعة رشاد خواجة بالمهديةمكارم المهدية - الترجي الرياضي (توقفت في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني بسبب انقطاع التيار الكهربائي والنتيجة لفائدة المكارم 24-21 )في قاعة بني خياربعث بني خيار - جمعية الحمامات 33 - 33الترتيب :الترتيبالفريق النقاط لعب1-الترجي التونسي 6 2- النادي الافريقي 6 33-جمعية الحمامات 4 3- النجم الساحلي 4 35 نادي قصور الساف 3 2- نادي ساقية الزيت 3 17 مكارم المهدية 2 2- بعث بني خيار 2 2ملاحظة: ستتولى الرابطة الوطنية لكرة اليد تعيين موعد جديد لإستكمال الدقائق المتبقية من مقابلة مكارم المهدية والترجي الرياضي.ويذكر أنّ الترجي الرياضي والنادي الافريقي والنجم الساحلي ومكارم المهدية استهلت مرحلة التتويج بـ 2 نقاط حوافز، فيما استهلت بقية الفرق المرحلة الثانية بـ 1 نقطة.