بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: نتائج الجولة الثالثة من مرحلة التتويج

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم الاربعاء:
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - النادي الافريقي 31 - 24
في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الساحلي - نادي قصور الساف 26 - 20
في قاعة رشاد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (توقفت في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني بسبب انقطاع التيار الكهربائي والنتيجة لفائدة المكارم 24-21 )
في قاعة بني خيار
بعث بني خيار - جمعية الحمامات 33 - 33
الترتيب :
الترتيب
الفريق النقاط لعب
1-الترجي التونسي 6 2
- النادي الافريقي 6 3
3-جمعية الحمامات 4 3
- النجم الساحلي 4 3
5 نادي قصور الساف 3 2
- نادي ساقية الزيت 3 1
7 مكارم المهدية 2 2
- بعث بني خيار 2 2
ملاحظة: ستتولى الرابطة الوطنية لكرة اليد تعيين موعد جديد لإستكمال الدقائق المتبقية من مقابلة مكارم المهدية والترجي الرياضي.
ويذكر أنّ الترجي الرياضي والنادي الافريقي والنجم الساحلي ومكارم المهدية استهلت مرحلة التتويج بـ 2 نقاط حوافز، فيما استهلت بقية الفرق المرحلة الثانية بـ 1 نقطة.
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - النادي الافريقي 31 - 24
في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الساحلي - نادي قصور الساف 26 - 20
في قاعة رشاد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (توقفت في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني بسبب انقطاع التيار الكهربائي والنتيجة لفائدة المكارم 24-21 )
في قاعة بني خيار
بعث بني خيار - جمعية الحمامات 33 - 33
الترتيب :
الترتيب
الفريق النقاط لعب
1-الترجي التونسي 6 2
- النادي الافريقي 6 3
3-جمعية الحمامات 4 3
- النجم الساحلي 4 3
5 نادي قصور الساف 3 2
- نادي ساقية الزيت 3 1
7 مكارم المهدية 2 2
- بعث بني خيار 2 2
ملاحظة: ستتولى الرابطة الوطنية لكرة اليد تعيين موعد جديد لإستكمال الدقائق المتبقية من مقابلة مكارم المهدية والترجي الرياضي.
ويذكر أنّ الترجي الرياضي والنادي الافريقي والنجم الساحلي ومكارم المهدية استهلت مرحلة التتويج بـ 2 نقاط حوافز، فيما استهلت بقية الفرق المرحلة الثانية بـ 1 نقطة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 224928