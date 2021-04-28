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السوبر الافريقي لكرة اليد يوم 18 اوت

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 10:01 قراءة: 0 د, 29 ث
وات - اعلن الاتحاد الافريقي لكرة اليد ان المباراة السوبر الافريقي بين النجم الساحلي والزمالك المصري ستقام يوم 18 اوت القادم بالمغرب فيما ستجرى البطولة الافريقية للاندية الفائزة بالكاس من 19 الى 28 من نفس الشهر.

وكانت مباراة السوبر مقررة يوم 17 ماي والبطولة القارية من 20 الى 29 من نفس الشهر الا انه تم تاجيل المسابقتين الى موعد لاحق بسبب الإجراءات الجديدة المتخذة من الحكومة المغربية حول غلق المجال الجوي وإلغاء العديد من الرحلات الجوية نحو دول افريقية.


ويذكر ان كرة اليد التونسية ستكون ممثلة في البطولة الافريقية بكل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي بساقية الزيت.



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