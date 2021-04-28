المهدية: وزير التجهيز يسلم 21 مسكنا اجتماعيا بالمجمع السكني برجيش لفائدة مستحقيها

وات -

تولى وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، اليوم الثلاثاء بمقر ولاية المهدية، تسليم مفاتيح وعقود ملكية 21 مسكنا إجتماعيا صنف فردي لفائدة مستحقيها من متساكني الجهة.وأكد الوزير، في تصريح لـ"وات"، أن المساكن التي تم توزيعها، والواقعة ضمن المجمع السكني بمنطقة رجيش، بلغت كلفتها الجملية 115ر1 مليون دينار، موضحا أن كلفة المسكن الواحد عادلت 47 ألف دينار، وكانت أغلبها من نصيب المنتفعين من صنف 1، والذين تتكفل الدولة بحوالي 32 ألف دينار من الثمن الجملي لكل مسكن يقومون باقتنائه.وبين الدوخ أن بقية المبلغ (15 أ د) يتم سداده من قبل المنتفعين بحساب 50 دينارا في كل شهر، وفق صيغة "الكراء المملك"، ليتسملوا في نهاية الخلاص شهادة ملكية.ولاحظ، في ذات السياق، أن عددا من المساكن التي تم تسليمها انتفع بها الأشخاص صنف 2 (يدفعون شهريا 120 د) وصنف 3 (يدفعون 165 د كل شهر).وعبر عضو الحكومة عن استعداد الوزارة، بالتنسيق مع المصالح الجهوية، لإنجاز مشاريع سكن إجتماعي إضافية إذا ما توفرت الأراضي لإقامتها.ونفى الوزير، من جهة أخرى، أن يكون للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، زيادة على جائحة فيروس كورونا، "أي تأثير على المشاريع التي تشرف عليها وزارة التجهيز"، مشددا على أنه "لا وجود لمصاعب تعوق الايفاء بالتعهدات المالية في ما يهم إنجاز المشاريع العمومية التي تعكف الوزارة على تنفيذها".وبين أن الميزانية المرصودة لقطاع التجهيز والاسكان والبنية التحتية "يمكنها تغطية نفقات المشاريع، التي تلعب دورا هاما في التنمية في مختلف مناطق البلاد".وتابع الدوخ، خلال نفس الزيارة، تقدم أشغال مشروع الفتحة المائية الشمالية للمشروع السياحي المندمج بسبخة بن غياضة بمعتمدية المهدية، والذي انطلقت أشغاله بتاريخ 6 أكتوبر 2020 على أن تنتهي يوم 6 جويلية 2021 بكلفة جملية تناهز 5ر3 مليون دينار.