الولباني يقدم تفاصيل الاختبارات التطبيقية الملغاة من امتحان الباكالوريا وكيفية احتساب اعدادها

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قال مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، ان وزارة التربية قررت الغاء بعض الاختبارات التطبيقية من امتحانات الباكالوريا، التي حافظت على مواعيد إنجازها.وبين الولباني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الامر يتعلق بإلغاء اختبارات مادة الإعلامية لكل الشعب باستثناء شعبة علوم الإعلامية.كما تم الغاء اختبارات مادة التربية الموسيقية بالنسبة لكل الشعب ومادة التكنولوجيا بالنسبة لشعبة العلوم التقنية ومادة انجاز مشروع بالنسبة للمترشحين بصفة فردية.وأوضح الولباني انه تم الإبقاء على بعض الاختبارات التطبيقية وهي، اختبار مادة الخوارزميات والبرمجة بالنسبة لشعبة علوم الإعلامية واختبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالنسبة لشعبة علوم الإعلامية واختبار الاختصاص الرياضي بالنسبة لشعبة الرياضة.اما بالنسبة لطريقة احتساب المواد التي تم الغاؤها افاد الولباني انها ستخضع لاليتين وذلك حسب خصوصية المادة،وذلك اما باحتساب المعدل السنوي او باحتساب العدد المتحصل عليه في الاختبار الكتابي للمادة كعدد نهائي بالنسبة للباكالوريا.وذكر الولباني بأن استئناف التدريس سيكون يوم 3 ماي 2021 بالنسبة لكافة المستويات والمراحل الدراسية بعد أن قررت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا تعليقها من 18 حتى 30 أفريل.وأوضح ان تحديد موعد العودة او تاجيلها هو بالأساس قرار تتخذه الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، بناء على مقترحات من اللجنة العلمية استنادا الى تطور الوضع الوبائي في البلاد.وقال ان الوزارة قد ابقت على مواعيد الامتحانات دون تغيير بما في ذلك الامتحانات الوطنية وخاصة امتحانات الباكالوريا والنوفيام والسيزيام، التي ستجرى وفق نفس الروزنامة المحددة سابقا.وذكر ان جلسة ستجمع وزارة التربية بالنقابات يوم غد الاثنين لتحديد مختلف التفاصيل المتعلقة بروزنامة بقية السنة الدراسية بالنسبة لمختلف المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.وبين ان الوزارة قد وضعت السيناريوهات المحتملة في حال تم تأجيل العودة المدرسية الى ما بعد يوم 3 ماي رغم انه احتمال ضئيل، وبين ان هذه السيناريوهات تتضمن تاجيل الامتحانات الوطنيةيذكر ان امتحانات البكالوريا سيتم اجراؤها ايام 16 و17 و18 و22 و23 جوان 2021 فيما يتم اجراء امتحانات السيزيام ايام 28 و29 و30 جوان والنوفيام ايام 1و2 و3 جويلية 2021 .