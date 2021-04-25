بنزرت: حجز 500 كلغ من سمك التونة الفاسد

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تمكنت الفرق الرقابية المشتركة، فجر اليوم الاحد، من الحجز الفعلي ل500 كلغ من سمك التونة الفاسد كان صاحبها يروم ادخالها الى سوق السمك ببنزرت قصد ترويجها، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة (وات).واوضح بن خليفة ان فرق المراقبة الجهوية المشتركة (اطارات واعوان المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة صحبة الشرطة البلدية ومصالح الادارة الجهوية للصحة وطبيب بيطري من مندوبية التنمية الفلاحية والمصالح الامنية)، تولت في اطار عملها الرقابي من الحجز الفعلي لكمية تتجاوز 500 كلغ من سمك التونة مجهولة المصدر وغير الصالح للاستهلاك.وبين ان صاحبها كان يروم ادخالها الى سوق السمك قصد بيعها وترويجها وهي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، فتم حجزها حجزا فعليا قصد اتلافها عقب استيفاء الاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، واضاف انه تم تحرير المحاضر المتعلقة بترويج منتوجات فاسدة غير صالحة للاستهلاك ومسك منتوجات مجهولة المصدر وترويج سمك ممنوع اصطياده خلال هذه الفترة.