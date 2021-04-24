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الرابطة 2- نادي حمام الانف يعود الى الرابطة الاولى

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 16:14 قراءة: 0 د, 50 ث
وات - عاد نادي حمام الانف الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر تغلبه على امل جربة 2-0 اليوم السبت بملعب المنزه لحساب الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الاولى ضمن دورة الصعود.
وسجل فخري العمدوني (15) وعدي بلحاج (77) هدفي فريق نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة الذي عاد الى قسم النخبة بعد موسم واحد في الرابطة الثانية. وانهى نادي حمام الانف الدورة في الصدارة ب7 نقاط متقدما بنقطتين على نادي اولمبيك مدنين الفائز اليوم باريانة على قوافل قفصة 2-1.
وسجل مولدي الحناشي (13) واز الغالي (26) هدفي اولمبيك مدنين، الذي كان اقال مدربه المنصف الشرقي عقب الجولة الماضية، فيما سجل وجدي المدب هدف قوافل قفصة (38).
وكان نادي امل حمام سوسة صعد الى الرابطة الاولى عن المجموعة الثانية في اعقاب الجولة الثانية.

ويذكر انه تم الغاء الجولة الثالثة التي كانت مقررة غدا الاحد بعد ان حسم امر الصعود في الجولة الماضية.


ترتيب المجموعة الاولى
1 - نادي حمام الانف 7 3 صعد الى الرابطة الاولى
2- اولمبيك مدنين 5 3
3- قوافل قفصة 3 3
4- امل جربة 1 3

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