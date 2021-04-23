   Oulaya - يا ظالمني  

المسافرون  الي المانيا  مطالبون بالاستظهار بنتائج  سلبية لاختبار " بي سي آر"  او  "الاجسام المضادة"

Publié le Vendredi 23 Avril 2021 - 22:31 قراءة: 0 د, 45 ث
أكدت شركة الخطوط التونسية ، الجمعة ، انه يتعين على المسافرين نحو ألمانيا ، الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات او اكثر الاستجابة لشرطين ضرورين للدخول الى هذا البلد.

واضافت الشركة ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك انه يتعين الاستظهار عند التسجيل بتونس بشهادة اختبار "بي سي آر" سلبي او اختبار سلبي للاجسام المضادة مصادق عليه من قبل طبيب لا يتجاوز تاريخ القيام به 48 ساعة من موعد الدخول الى ألمانيا.


واضافت انه في صورة عدم الاستظهار بنتائج اختبار " بي سي آر" او اختبار سلبي للاجسام المضادة فان المسافر لا يمكنه التسجيل وان المسافرين الذين سمح لهم بالدخول سيخضعون ، عند الوصول الى المطار الى اختبار جديد لنتائج اختبار " بي سي آر " او اختبار للاجسام المضادة تجريه شرطة الحدود.

ودعت الناقلة الوطنية المسافرين الى ابلاغ السلطات الصحية المحلية عند الدخول الى الاراضي الألمانية من خلال موقع الواب https://www.einreiseanmeldung.de



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224685



En continu

Toutes les news

السبت 24 أفريل 2021 | 12 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:38 19:04 16:01 12:24 05:33 03:59
14°
 20° % 88 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
20°-1324°-1225°-1625°-1526°-16
  • Avoirs en devises
    20843,1

  • (23 avril)
  • Jours d'importation
    145
  •              1 € = 3,32567 DT        1$ =2,76047 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 avril)   690,2 MDT