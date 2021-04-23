المسافرون  الي المانيا  مطالبون بالاستظهار بنتائج  سلبية لاختبار " بي سي آر"  او  "الاجسام المضادة"

أكدت شركة الخطوط التونسية ، الجمعة ، انه يتعين على المسافرين نحو ألمانيا ، الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات او اكثر الاستجابة لشرطين ضرورين للدخول الى هذا البلد.
واضافت الشركة ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك انه يتعين الاستظهار عند التسجيل بتونس بشهادة اختبار "بي سي آر" سلبي او اختبار سلبي للاجسام المضادة مصادق عليه من قبل طبيب لا يتجاوز تاريخ القيام به 48 ساعة من موعد الدخول الى ألمانيا.
واضافت انه في صورة عدم الاستظهار بنتائج اختبار " بي سي آر" او اختبار سلبي للاجسام المضادة فان المسافر لا يمكنه التسجيل وان المسافرين الذين سمح لهم بالدخول سيخضعون ، عند الوصول الى المطار الى اختبار جديد لنتائج اختبار " بي سي آر " او اختبار للاجسام المضادة تجريه شرطة الحدود.
ودعت الناقلة الوطنية المسافرين الى ابلاغ السلطات الصحية المحلية عند الدخول الى الاراضي الألمانية من خلال موقع الواب https://www.einreiseanmeldung.de
واضافت الشركة ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك انه يتعين الاستظهار عند التسجيل بتونس بشهادة اختبار "بي سي آر" سلبي او اختبار سلبي للاجسام المضادة مصادق عليه من قبل طبيب لا يتجاوز تاريخ القيام به 48 ساعة من موعد الدخول الى ألمانيا.
واضافت انه في صورة عدم الاستظهار بنتائج اختبار " بي سي آر" او اختبار سلبي للاجسام المضادة فان المسافر لا يمكنه التسجيل وان المسافرين الذين سمح لهم بالدخول سيخضعون ، عند الوصول الى المطار الى اختبار جديد لنتائج اختبار " بي سي آر " او اختبار للاجسام المضادة تجريه شرطة الحدود.
ودعت الناقلة الوطنية المسافرين الى ابلاغ السلطات الصحية المحلية عند الدخول الى الاراضي الألمانية من خلال موقع الواب https://www.einreiseanmeldung.de
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