رئيس الحكومة : " انخراط القطاع الصحي الخاص مازال ضعيفا في مجابهة الفيروس وكل الطرق مشروعة للحفاظ على صحة المواطن"

وات -

أقرّ رئيس الحكومة هشام مشيشي بضعف انخراط القطاع الصحي الخاص في معاضدة جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا أن كل الوسائل مشروعة للحفاظ على صحة المواطن التونسي في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى التساخير.وكشف مشيشي، في تصريح عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بالمركز الجهوي للتلاقيح بأريانة، بحضور وزير الصحة ووالي أريانة، عن عقد جلسات عمل بين وزارة الصحة وممثلي المصحات الخاصة لدعوتهم للانخراط أكثر في مجابهة فيروس كوفيد-19، الذي تسبب منذ ظهوره إلى غاية 21 أفريل في وفاة أكثر من 10 آلاف شخص.بدوره قال وزير الصحة فوزي مهدي إنه بصدد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي المصحات الخاصة للاتفاق على طريقة مثلى لمزيد انخراط القطاع الصحي الخاص في جهود الدولة لمجابهة الضغط الحاصل على المستشفيات العمومية.وقال مهدي"نحن بصدد التحاور مع ممثلي القطاع الصحي الخاص لإيجاد أفضل الحلول الممكنة لتوفير أسرة إنعاش في القطاع الخاص توضع على ذمة وزارة الصحة".