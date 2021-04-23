انطلاق جلسة عامة بالبرلمان للحوار مع هيئة الانتخابات

وات - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الهيئة مستعدة لتنظيم الاستحقاقات القادمة وذلك ضمن مخططها الاستراتيجي 2021/2024. مبينا أن أهم الاستحقاقات التي تستعد لها الهيئة تتمثل في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء نهاية 2022 والانتخابات البلدية والرئاسية.
والتشريعية لسنة2024 مع إمكانية إجراء انتخابات جهوية إذا ما تم إقرارها واستعرض بفون في كلمة في افتتاح جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، مخصصة للحوار مع هيئة الانتخابات، أهم ما قامت به الهيئة خلال الدورة الحالية، وفي مقدمتها انتخابات 2019 التي قال إنها شكلت تحديا كبيرا مثل سابقاتها، مشيرا إلى أن جسامة الأمور التي حدثت في تلك السنة ومن أهمها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي التي فرضت على الهيئة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها وانتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه 90 يوما .
واعتبر خلال هذه الجلسة التي انتظمت وفق التدابير الإستثنائية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 أن هذه التجربة "أثبتت أن الهيئة ليست مجرد مؤسسة تقنية بل هي فاعل أساسي في الانتقال الديمقراطي وتتمتع بالإدراك والوعي السياسي القانوني والاتصالي وتحسن التفاعل مع الواقع المتحرك للانتقال النوعي الذي تعيشه البلاد". كما أجرت الهيئة انتخابات أخرى سنة 2019 لسد الشغور في مجلس القضاء المالي في المجلس الأعلى للقضاء وتنظيم خمس انتخابات بلدية جزئية وهي باردو وسوق الجديد والسرس والعيون وتيبار، وخلال سنة 2020 نظمت العديد من الانتخابات البلدية الجزئية شملت حد الآن 26 بلدية إضافة إلى تعويض العديد استقالات في مجالس بلدية بلغت 850 استقالة .
وبين بفون أن الهيئة ساهمت في المجهود الوطني لمجابهة الانعكاسات السلبية لكوفيد 19 من خلال وضع كافة مقراتها الجهوية وعددها 27 وكل ما يتوفر فيها من موارد بشرية ولوجستية على ذمة وزارة الصحة واقتطاع يوم عمل وقصاصات البنزين وقدمت الدعم التقني لوزارة الصحة لتركيز منظومة التسجيل عن بعد لحملة اللقاح ايفاكس وقد تولت الهيئة وفق بفون إعداد مخططها الاستراتيجي 2021/2024 وإصدار القرار المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي للهيئة والقرار المتعلق بضبط الخطط الوظيفية ونشر القائمات المالية الوقتية والتقرير المالي الخاص بالانتخابات الرئاسية .
وفي مجال التعاون الدولي،تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة الدائمة للانتخابات برومانيا ومع هيئة الانتخابات بالهند كما شاركت الهيئة في العديد من الندوات الدولية ذات العلاقة بالانتخابات والمواضيع ذات العلاقة وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أكد في مفتتح الجلسة أهمية هيئة الانتخابات بالنظر إلى دورها في تكريس و تجذير التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس من خلال الوظائف التي أسندها لها القانون ومن أهمها العمليات المرتبطة بعملية الانتخابات والاستفتاءات التي تسهر عليها .
والتشريعية لسنة2024 مع إمكانية إجراء انتخابات جهوية إذا ما تم إقرارها واستعرض بفون في كلمة في افتتاح جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، مخصصة للحوار مع هيئة الانتخابات، أهم ما قامت به الهيئة خلال الدورة الحالية، وفي مقدمتها انتخابات 2019 التي قال إنها شكلت تحديا كبيرا مثل سابقاتها، مشيرا إلى أن جسامة الأمور التي حدثت في تلك السنة ومن أهمها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي التي فرضت على الهيئة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها وانتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه 90 يوما .
واعتبر خلال هذه الجلسة التي انتظمت وفق التدابير الإستثنائية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 أن هذه التجربة "أثبتت أن الهيئة ليست مجرد مؤسسة تقنية بل هي فاعل أساسي في الانتقال الديمقراطي وتتمتع بالإدراك والوعي السياسي القانوني والاتصالي وتحسن التفاعل مع الواقع المتحرك للانتقال النوعي الذي تعيشه البلاد". كما أجرت الهيئة انتخابات أخرى سنة 2019 لسد الشغور في مجلس القضاء المالي في المجلس الأعلى للقضاء وتنظيم خمس انتخابات بلدية جزئية وهي باردو وسوق الجديد والسرس والعيون وتيبار، وخلال سنة 2020 نظمت العديد من الانتخابات البلدية الجزئية شملت حد الآن 26 بلدية إضافة إلى تعويض العديد استقالات في مجالس بلدية بلغت 850 استقالة .
وبين بفون أن الهيئة ساهمت في المجهود الوطني لمجابهة الانعكاسات السلبية لكوفيد 19 من خلال وضع كافة مقراتها الجهوية وعددها 27 وكل ما يتوفر فيها من موارد بشرية ولوجستية على ذمة وزارة الصحة واقتطاع يوم عمل وقصاصات البنزين وقدمت الدعم التقني لوزارة الصحة لتركيز منظومة التسجيل عن بعد لحملة اللقاح ايفاكس وقد تولت الهيئة وفق بفون إعداد مخططها الاستراتيجي 2021/2024 وإصدار القرار المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي للهيئة والقرار المتعلق بضبط الخطط الوظيفية ونشر القائمات المالية الوقتية والتقرير المالي الخاص بالانتخابات الرئاسية .
وفي مجال التعاون الدولي،تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة الدائمة للانتخابات برومانيا ومع هيئة الانتخابات بالهند كما شاركت الهيئة في العديد من الندوات الدولية ذات العلاقة بالانتخابات والمواضيع ذات العلاقة وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أكد في مفتتح الجلسة أهمية هيئة الانتخابات بالنظر إلى دورها في تكريس و تجذير التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس من خلال الوظائف التي أسندها لها القانون ومن أهمها العمليات المرتبطة بعملية الانتخابات والاستفتاءات التي تسهر عليها .
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